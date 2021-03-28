Son dakika spor haberi: Youssef Ait Bennasser'den Beşiktaş'a iyi haber! Transfer...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş, bir yandan transfere de odaklandı. Gelecek sezon şampiyonlar ligi kadrosu kurmayı planlayan siyah beyazlılara oussef Ait Bennasser'den iyi haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor... İtalyan basınından sonra Afrika medyası da Beşiktaş'ın Faslı orta saha Youssef Ait Bennasser ile yakından ilgilendiğini ileri sürdü. Haberde 24 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon Beşiktaş forması giyebileceği ifade edilirken, kariyerinde yeni bir çıkış arayan yıldız oyuncunun siyah-beyazlılarla ile büyük oranda el sıkıştığı iddia edildi. 30 Haziran'da Monaco ile olan sözleşmesi sona erecek olan Bennasser'in, yapılan teklifi prensipte kabul ettiği belirtildi. (Fotomaç)
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