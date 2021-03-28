28 Mart 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Youssef Ait Bennasser'den Beşiktaş'a iyi haber! Transfer...

Kartal transferde sona geldi! İddialar peş peşe
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.03.2021

'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen , bir yandan transfere de odaklandı. Gelecek sezon kadrosu kurmayı planlayan siyah beyazlılara oussef Ait Bennasser'den iyi haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor... İtalyan basınından sonra Afrika medyası da Beşiktaş'ın Faslı orta saha Youssef Ait Bennasser ile yakından ilgilendiğini ileri sürdü. Haberde 24 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon Beşiktaş forması giyebileceği ifade edilirken, kariyerinde yeni bir çıkış arayan yıldız oyuncunun siyah-beyazlılarla ile büyük oranda el sıkıştığı iddia edildi. 30 Haziran'da ile olan sözleşmesi sona erecek olan Bennasser'in, yapılan teklifi prensipte kabul ettiği belirtildi. (Fotomaç)

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