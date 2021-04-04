04 Nisan 2021, Pazar

SÜPER LİG

Kasımpaşa-Beşiktaş | CANLI

Kasımpaşa-Beşiktaş | CANLI
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 Giriş Tarihi: 04.04.2021

Son dakika spor haberleri: Spor Toto 'in 32. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.Kasımpaşa-Beşiktaş maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

'in 32. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Kasımpaşa ile Beşiktaş, maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, , , , Sadiku, , Hajradinovic, Koomson, , Thelin

BEŞİKTAŞ: , Necip, Welinton, , N'Sakala, , , , , N'Koudou,



KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

KARTAL'DA 4 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üç sarı kartı olan Josef, Rosier, Necip ve Larin Kasımpaşa maçında sarı kart görmeleri durumunda 33'üncü haftada 'ta oynanacak mücadelesinde yer alamayacak.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
A.Gücü'nden kritik 3 puan! Son 4 maçta 3 galibiyet A.Gücü'nden kritik 3 puan! Son 4 maçta 3 galibiyet
G.Birliği Alanya'yı devirdi! Seri 3 maça çıktı G.Birliği Alanya'yı devirdi! Seri 3 maça çıktı
Cimbom kötü gidişe 'dur' diyemedi! İşte güncel puan durumu Cimbom kötü gidişe 'dur' diyemedi! İşte güncel puan durumu
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör