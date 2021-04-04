Kasımpaşa-Beşiktaş | CANLI
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.Kasımpaşa-Beşiktaş maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ
KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Aytaç, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin
BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Rosier, N'Koudou, Larin
KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa - Beşiktaş maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
KARTAL'DA 4 OYUNCU SARI KART SINIRINDA
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üç sarı kartı olan Josef, Rosier, Necip ve Larin Kasımpaşa maçında sarı kart görmeleri durumunda 33'üncü haftada Vodafone Park'ta oynanacak Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde yer alamayacak.
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