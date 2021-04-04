Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.Kasımpaşa-Beşiktaş maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig 'in 32. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Kasımpaşa ile Beşiktaş, maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Aytaç, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin

BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Rosier, N'Koudou, Larin





KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.



KARTAL'DA 4 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üç sarı kartı olan Josef, Rosier, Necip ve Larin Kasımpaşa maçında sarı kart görmeleri durumunda 33'üncü haftada Vodafone Park'ta oynanacak Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde yer alamayacak.

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