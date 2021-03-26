Son dakika spor haberi: Beşiktaş transferde atağa kalktı! 1.89'luk Brezilyalı Leo Pereira...
Gelecek sezon savunmasını güçlendirmek adına bir stoper transferi yapmak isteyen Beşiktaş, girişimlere başladı. Siyah beyazlılar Flamengo'nun 1.89'luk oyuncusu Leo Pereira için nabız yokluyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Siyah-beyazlılar Devler Ligi biletini kapmak için çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için kollarını sıvadı. Defans hattına takviye yapması beklenen siyah-beyazlılarda devre arasında gündeme Flamengo forması giyen Brezilyalı futbolcu Leo Pereira gelmiş, ancak Brezilya ekibinin yüksek bonservis talebi sonrası görüşmeler tıkanmıştı.
FLAMENGO'DAN AYRILMAK İSTİYOR
2021 yılında takımında forma şansı bulamayan 25 yaşındaki futbolcu, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Brezilya basınında yer alan haberde sezon sonunda takımdan ayrılacak listesinin başında ise Leo Pereira gösterildi. 2021 yılı başında 5 milyon euro değeri bulunan futbolcu uzun süre forma giyememesinin ardından değeri 3.5 milyon euro'ya kadar düştü. (Fotomaç)
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