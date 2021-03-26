26 Mart 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta yıldızı tekrar parlayan Vincent Aboubakar'a İngiltere'den talip var!

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş'ta, ikinci dönemini geçiren ve yıldızı yeniden parlayan Vincent Aboubakar'a İngiltere'den talip var. Performansıyla takımını sırtlayan Kamerunlu golcünün yeni adresi, Premier Lig olabilir. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta yıldızı tekrar parlayan Vincent Aboubakar'a İngiltere'den talip var!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.03.2021

'ta başarılı bir performans sergileyen ile ilgili yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta yıldızı tekrar parlayan Vincent Aboubakar'a İngiltere'den talip var!

'de şampiyonluk mücadelesi veren 'ta ortaya koyduğu performansla dikkatleri üstüne çeken Aboubakar ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta yıldızı tekrar parlayan Vincent Aboubakar'a İngiltere'den talip var!

basınında yer alan haberlere göre; , sezon sonu ile sözleşmesi bitecek olan Aboubakar'ı gözüne kestirdi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta yıldızı tekrar parlayan Vincent Aboubakar'a İngiltere'den talip var!

ve ekibinin, çeşitli mevkilerden 4 oyuncuyu istediğini ve Aboubakar'ın da bu isimler arasında olduğu belirtildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta yıldızı tekrar parlayan Vincent Aboubakar'a İngiltere'den talip var!

MİLLİ MAÇLAR SONRASI GÖRÜŞÜLECEK

yönetimi bir süre önce Kamerunlu forvetin menajeri ile bir araya gelerek "Aboubakar'la 1 yıllık değil 3 yıllık sözleşme yapacağız" teklifini yapmıştı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta yıldızı tekrar parlayan Vincent Aboubakar'a İngiltere'den talip var!

Yıldız oyuncunun da siyah-beyazlılarda kalmaya sıcak baktığı bugünlerde 'dan gelen bu teklifini Aboubakar'ın kafasını karıştıracağı iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta yıldızı tekrar parlayan Vincent Aboubakar'a İngiltere'den talip var!

Siyah-beyazlı yönetim Aboubakar'ı elinden kaçırmamak için milli maçlar dönüşü oyuncuyla hemen masaya oturacak. , sezon başında 'dan 'a gelmişti. (Fotomaç)

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