Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a UEFA'dan gelen cezanın altından Loris Karius çıktı! İşte o detay...
Şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber gelmişti. Siyah beyazlılar, gelirlerin %15'ine el koyma cezasına çarptırılmıştı. Bu cezanın altından Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş'ın başını Loris Karius'a yapmadığı ödeme yaktı... Alman kaleci ödemelerini zamanında alamadığını iddia ederek sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiş, siyah-beyazlıları FIFA'ya şikayet etmişti.
EKSİK ÖDEME OLDU
Siyah-beyazlı kulüp kendisine tanınan 30 Eylül 2020 tarihine kadar Loris Karius'un ödemesini tamamlamadığı için FIFA, pandemi dönemiyle ilgili ikinci bölümle ilgili de karar verdi. Beşiktaş'ı 1 milyon 234 bin euro ödemeye mahkum etti.
Ancak siyah-beyazlı yöneticilere göre şu anda FIFA'nın bir üst mahkemesinde olan Karius'un davası, kendileri lehine sonuçlanacak.
Bu yüzden Karius'a sadece pandemi öncesine ait ödemeler yapılacak. O ödemenin tamamlanmasından sonra belgeler, UEFA'ya gidecek ve sorun çözülecek. (Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig