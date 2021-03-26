26 Mart 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a UEFA'dan gelen cezanın altından Loris Karius çıktı! İşte o detay...

Şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber gelmişti. Siyah beyazlılar, gelirlerin %15'ine el koyma cezasına çarptırılmıştı. Bu cezanın altından Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a UEFA'dan gelen cezanın altından Loris Karius çıktı! İşte o detay...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.03.2021

'ın başını 'a yapmadığı ödeme yaktı... Alman kaleci ödemelerini zamanında alamadığını iddia ederek sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiş, siyah-beyazlıları 'ya şikayet etmişti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a UEFA'dan gelen cezanın altından Loris Karius çıktı! İşte o detay...

, Karius'u pandemi öncesine ait ödemelerini alamadığı gerekçesiyle haklı bulmuştu. 'ı öncelikle Karius'un pandemi öncesine ait ödemelerinin tamamlanması emrini vermişti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a UEFA'dan gelen cezanın altından Loris Karius çıktı! İşte o detay...

EKSİK ÖDEME OLDU
Siyah-beyazlı kulüp kendisine tanınan 30 Eylül 2020 tarihine kadar 'un ödemesini tamamlamadığı için , pandemi dönemiyle ilgili ikinci bölümle ilgili de karar verdi. 'ı 1 milyon 234 bin euro ödemeye mahkum etti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a UEFA'dan gelen cezanın altından Loris Karius çıktı! İşte o detay...

, 'nın kendisine gönderdiği dosyaları incelemesini tamamladı. Karius'a yapılan eksik ödeme yüzünden UEFA gelirlerinin yüzde 15'ine el koyma kararını aldı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a UEFA'dan gelen cezanın altından Loris Karius çıktı! İşte o detay...

SORUN ÇÖZÜLECEK
, Karius'a ödemeleri tamamladığına dair belgeyi 'ya sunarsa dava düşecek ve %15 geri alınacak.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a UEFA'dan gelen cezanın altından Loris Karius çıktı! İşte o detay...

Ancak siyah-beyazlı yöneticilere göre şu anda 'nın bir üst mahkemesinde olan Karius'un davası, kendileri lehine sonuçlanacak.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a UEFA'dan gelen cezanın altından Loris Karius çıktı! İşte o detay...

Bu yüzden Karius'a sadece pandemi öncesine ait ödemeler yapılacak. O ödemenin tamamlanmasından sonra belgeler, 'ya gidecek ve sorun çözülecek. (Fotomaç)

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