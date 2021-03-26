Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a UEFA'dan gelen cezanın altından Loris Karius çıktı! İşte o detay...

EKSİK ÖDEME OLDU

Siyah-beyazlı kulüp kendisine tanınan 30 Eylül 2020 tarihine kadar Loris Karius'un ödemesini tamamlamadığı için FIFA, pandemi dönemiyle ilgili ikinci bölümle ilgili de karar verdi. Beşiktaş'ı 1 milyon 234 bin euro ödemeye mahkum etti.