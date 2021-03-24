24 Mart 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den UEFA cezası sonrası açıklama! "Ceza ortadan kalkacak"

Çebi'den ilk açıklama! Gelir kesintisi cezası...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 Giriş Tarihi: 24.03.2021

Başkanı , Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Yargı Komisyonunun verdiği cezanın ortadan kalkacağını söyledi. İşte Çebi'nin o açıklamaları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

, CFCB Yargı Komisyonunun verdiği koşullu cezayla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Çebi, UEFA kararının, kulübün bazı ihtilaflı borçlarını vadesinde ödemediği gerekçesiyle şartlı bir parasal cezayı içerdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kovid-19 pandemisi dolayısıyla dünya ve Türk futbolunun yaşamakta olduğu sıkıntılar kamuoyunun malumudur. Bunların yanı sıra, özellikle ve 'nın da konuya hazırlıksız yakalandığı, ilgili mevzuatı güncellemekte ve yaşanan sıkıntıları doğru adresleme konusunda sıkıntı yaşamakta olduğu aşikardır. Pandemi dolayısıyla ortaya çıkan bazı ihtilaflı yükümlülükler konusunda FIFA ve UEFA karar almakta zorlanmakta, son kararda gördüğümüz üzere pandeminin yaratmış olduğu ortamı ya tamamen ya da kısmen göz ardı etmektedir."

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Söz konusu karardaki şartları sağlamakta sorun yaşamayacaklarını aktaran Çebi, "Öncelikle, alınan karar kulübümüzün Avrupa kupalarında mücadele etmesine hiçbir engel teşkil etmemektedir. Karar, şartlı bir parasal cezaya hükmetmektedir. Belirlenen süreler içinde ilgili yükümlülükler yerine getirildiğinde ise otomatik olarak ortadan kalkacaktır. Anılan yükümlülükleri yerine getirmek yönünde kulübümüzün bir ödeme sıkıntısı bulunmamaktadır. Tüm çalışmalarımız ve hukuki mücadelemiz, pandeminin yarattığı tahribatın tüm paydaşlarımız tarafından hakkaniyetli ve adaletli bir şekilde paylaşımını sağlamak, dolayısıyla kulübümüzün hak etmediği maliyetlerin önüne geçmek içindir." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'tan UEFA ve ceza açıklaması! haberin devamı

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