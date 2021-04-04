04 Nisan 2021, Pazar

SÜPER LİG

Kasımpaşa Beşiktaş maçı CANLI

Kasımpaşa Beşiktaş maçı CANLI
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 Giriş Tarihi: 04.04.2021

Son dakika spor haberleri: Spor Toto 'in 32. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.Kasımpaşa-Beşiktaş maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

'in 32. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Kasımpaşa ile Beşiktaş, maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Aytaç, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin

BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Rosier, N'Koudou, Larin

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

KARTAL'DA 4 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üç sarı kartı olan Josef, Rosier, Necip ve Larin Kasımpaşa maçında sarı kart görmeleri durumunda 33'üncü haftada Vodafone Park'ta oynanacak Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde yer alamayacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Beşiktaş Paşa'ya takıldı! İşte güncel puan durumu Beşiktaş Paşa'ya takıldı! İşte güncel puan durumu
A.Gücü'nden kritik 3 puan! Son 4 maçta 3 galibiyet A.Gücü'nden kritik 3 puan! Son 4 maçta 3 galibiyet
G.Birliği Alanya'yı devirdi! Seri 3 maça çıktı G.Birliği Alanya'yı devirdi! Seri 3 maça çıktı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör