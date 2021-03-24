24 Mart 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Beşiktaş'tan UEFA açıklaması!

Beşiktaş'tan UEFA ve ceza açıklaması!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 Giriş Tarihi: 24.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'tan açıklaması geldi. Siyah-beyazlılar, "Anılan borçların, kararda ifade edildiği gibi vadesi geçmiş borç olmadığı yönündeki iddiamız ile ilgili hukuki süreç devam etmektedir." ifadelerini kullandı. ()

'nın 'ın 2021-22 sezonunda 'dan elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyacağını açıklamasının ardından siyah-beyazlılardan açıklama geldi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

"UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu - Yargı Komisyonu) tarafından Şirketimize tebliğ edilen karar göre; Şirketimizin vadesi geçmiş borçlara ilişkin hükümlerini ilgili süreler içinde yerine getirmediği, bu sebeple de 2021/2022 UEFA gelirlerimizin 15%'ine el konulacağını, ancak 30.09.2020 itibariyle tespit edilmiş olan vadesi geçmiş borçlarımızı 30.06.2021 tarihine kadar ortadan kaldırdığımız durumda ilgili yaptırımın uygulanmayacağı bildirilmiştir.

Anılan borçların, kararda ifade edildiği gibi vadesi geçmiş borç olmadığı yönündeki iddiamız ile ilgili hukuki süreç devam etmektedir.

Buna ek olarak, kararda da belirtildiği üzere, karar henüz kesinleşmemimiş olup 'a gitme hakkımız bulunmaktadır. Konuya ilişkin değerlendirmelerimiz sürmektedir."

Beşiktaş son dakika haberi: UEFA Beşiktaş'ın 2021-22 sezonunda Avrupa'dan elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyacak

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Çebi'den ilk açıklama! Gelir kesintisi cezası... Çebi'den ilk açıklama! Gelir kesintisi cezası...
Beşiktaş'tan gurbetçi isme kanca! Sezon sonunda... Beşiktaş'tan gurbetçi isme kanca! Sezon sonunda...
Son durumu belli oldu! İşte Kartal'ın Atiba kararı... Son durumu belli oldu! İşte Kartal'ın Atiba kararı...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ