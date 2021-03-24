24 Mart 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş son dakika haberi: UEFA Beşiktaş'ın 2021-22 sezonunda Avrupa'dan elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyacak

Beşiktaş'a UEFA şoku! Gelirlerin...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 Giriş Tarihi: 24.03.2021

Son dakika spor haberleri: , vadesi geçmiş borçları gerekçesiyle 'ın 2021-22 sezonunda 'dan elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyacak. (BJK spor haberleri)

'ın, finansal ihlal yapmadığını ispatlayamaması halinde 2021-22 sezonunda gelirinin yüzde 15'ine el konulacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) yargı birimin verdiği karar sonucunda, Beşiktaş ile Finansal Fair Play (FFP) çerçevesinde yapılan anlaşma sonrasında siyah-beyazlı ekibin finansal ihlal yaptığı belirtildi.

Beşiktaş'ın 30 Eylül 2020 tarihinde süresi dolan ödemeyi gerçekleştirmemesi nedeniyle 2021-22 sezonunda UEFA organizasyonlarından elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyulacağı duyuruldu.

Açıklamada, siyah-beyazlı ekibin ödemeyi zamanında yaptığına ilişkin kanıtını 30 Haziran'a kadar sunması halinde verilen söz konusu cezanın kaldırılacağı da vurgulandı.

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