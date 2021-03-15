15 Mart 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu!

Derbinin iddaa oranları belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.03.2021

'in 31. haftasında ile Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Dev derbinin iddaa oranları da belli oldu. İşte detaylar...

'in 31. haftasında dev derbide , sahasında ezeli rakibi 'yi konuk edecek.

Kritik maç öncesi İddaa Risk Yönetim Kurulu, iddaa oranlarını açıkladı ve favori Beşiktaş oldu.

İŞTE DERBİNİN İDDAA ORANLARI:

Beşiktaş: 1.85
Beraberlik: 3.10
Fenerbahçe: 2.80

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