15 Mart 2021, Pazartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de sezon sonunda yaprak dökümü! Sürpriz ayrılık...
Sezona 20. şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde ve devre arasında 22 transfer yaparak adından söz ettirmişti. Bol rotasyonlu ve geniş kadro kuran sarı-lacivertliler, buna rağmen takımdan istediği sonuçları alamadı. Son 4 iç saha maçından 3 mağlubiyet, 1 beraberlikle ayrılan F.Bahçe, son olarak Kadıköy'de Gençlerbirliği'ne 2-1 boyun eğdi. Alınan kötü sonuçlar sonrasında teknik direktör Erol Bulut da, sezon sonunda bazı isimlerle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Ayrıca takımda sürpriz bir ayrılık da yaşanabilir. İşte son gelişmeler ve Fenerbahçe'den ayrılabilecek o futbolcu... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
- 1
- 20
- 2
- 20
- 3
- 20
- 4
- 20
- 5
- 20
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BB Erzurumspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Çaykur Rizespor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Dualı, ayetli, anlamlı uzun ve kısa Miraç Kandili mesajları! Miraç Kandili ne zaman? Bugün kandil mi?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölümde neler yaşandı?
- Gençlerbirliği - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig