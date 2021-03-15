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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de sezon sonunda yaprak dökümü! Sürpriz ayrılık...

Sezona 20. şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde ve devre arasında 22 transfer yaparak adından söz ettirmişti. Bol rotasyonlu ve geniş kadro kuran sarı-lacivertliler, buna rağmen takımdan istediği sonuçları alamadı. Son 4 iç saha maçından 3 mağlubiyet, 1 beraberlikle ayrılan F.Bahçe, son olarak Kadıköy'de Gençlerbirliği'ne 2-1 boyun eğdi. Alınan kötü sonuçlar sonrasında teknik direktör Erol Bulut da, sezon sonunda bazı isimlerle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Ayrıca takımda sürpriz bir ayrılık da yaşanabilir. İşte son gelişmeler ve Fenerbahçe'den ayrılabilecek o futbolcu... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 15.03.2021 13:34 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 13:34
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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de sezon sonunda yaprak dökümü! Sürpriz ayrılık...

Sezona 4. yıldızı kazanma parolasıyla başlayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde 18, devre arasında ise 4 isimle kadrosunu güçlendirdi.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de sezon sonunda yaprak dökümü! Sürpriz ayrılık...

Uzun lig maratonu düşünülerek kurulan bol rotasyonlu ve geniş kadro, buna rağmen istenilen katkıyı gösteremedi.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de sezon sonunda yaprak dökümü! Sürpriz ayrılık...

Süper Lig'de 9 maçlık yenilmezlik serisi bulunan ve liderliğe oturan sarı-lacivertlilerin bu serisi Galatasaray maçında sona erdi.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de sezon sonunda yaprak dökümü! Sürpriz ayrılık...

G.Saray mağlubiyeti sonrasında 6 maça çıkan Kanarya, bu süreçte 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak zirveden uzaklaştı.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de sezon sonunda yaprak dökümü! Sürpriz ayrılık...

Geçtiğimiz sezonlarda sahasında şaha kalkan F.Bahçe, buna karşın bu sezon 7 mağlubiyetin 6'sını Kadıköy'de aldı.

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