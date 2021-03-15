15 Mart 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Adem Ljajic için flaş transfer iddiası! O takım...

Spor Toto Süper Lig'i 30. haftalar itibarıyla lider tamamlayan Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Adem Ljajic için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte o takım... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Adem Ljajic için flaş transfer iddiası! O takım...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.03.2021

'de liderlik koltuğunda oturan 'ın yıldız futbolcusu 'le ilgili dikkat çeken bir haber kaleme alındı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Adem Ljajic için flaş transfer iddiası! O takım...

Başarılı oyuncu, sezon başında performansı nedeniyle uzun süre teknik direktör tarafından maçlarda tercih edilmemişti.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Adem Ljajic için flaş transfer iddiası! O takım...

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre, Sırp futbolcuya yaz transfer döneminde West Bromwich'ten teklif geldiğini ancak görüşmelerin sonuçlanmadığı yazıldı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Adem Ljajic için flaş transfer iddiası! O takım...

Haberde 29 yaşındaki futbolcunun fazla maliyetli bulunduğu detayına yer verildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Adem Ljajic için flaş transfer iddiası! O takım...

Sırp yıldız, bu sezon formasıyla çıktığı 15 karşılaşmada, rakip fileleri 2 kez sarstı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Adem Ljajic için flaş transfer iddiası! O takım...

Siyah-beyazlı takıma 2018 yazında İtalyan ekibi Torino'dan transfer olan Ljajic'in sözleşmesi 2022'de sona eriyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Adem Ljajic için flaş transfer iddiası! O takım...

Deneyimli orta saha kariyerinde Partizan, Fiorentina, Inter, Roma ve Torino gibi takımlarda forma giydi.

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