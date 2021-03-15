Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Adem Ljajic için flaş transfer iddiası! O takım...

Spor Toto Süper Lig'i 30. haftalar itibarıyla lider tamamlayan Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Adem Ljajic için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte o takım... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Adem Ljajic'le ilgili dikkat çeken bir haber kaleme alındı.

Başarılı oyuncu, sezon başında performansı nedeniyle uzun süre teknik direktör Sergen Yalçın tarafından maçlarda tercih edilmemişti.

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre, Sırp futbolcuya yaz transfer döneminde West Bromwich'ten teklif geldiğini ancak görüşmelerin sonuçlanmadığı yazıldı.

Haberde 29 yaşındaki futbolcunun fazla maliyetli bulunduğu detayına yer verildi.

Sırp yıldız, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 15 karşılaşmada, rakip fileleri 2 kez sarstı.