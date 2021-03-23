Rachid Ghezzal'dan Sergen Yalçın sözleri! "Bana yeniden..."

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Rachid Ghezzal, siyah-beyazlılardaki performansıyla adından söz ettiriyor. Cezayirli yıldız 31 hafta geride kalırken, takımı adına 1 gol attı ve 13 asist yaptı. Asist krallığında zirvede bulunan 28 yaşındaki oyuncu, milli takım kampında birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu ve teknik direktör Sergen Yalçın'a da değindi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Rachid Ghezzal yaklaşık 2,5 yıl sonra milli takıma dönmesi hakkında konuşan Ghezzal "Uzun süre sonra yeniden Cezayir Milli Takımı'na döndüğüm için gerçekten mutluyum.

Elhamdülillah, Beşiktaş'ta mutluyum, işler gayet yolunda gidiyor ve bu da bana yeniden milli takıma dönme fırsatı verdi.

Afrika Uluslar Kupası'nı kaçırdığım için üzülmüştüm. O zaman milli takımda olmayı hak etmemiş olabilirim.

Şimdi sürekli çalışarak milli takımda olmak için mücadele edeceğim." dedi.

Beşiktaş'taki performansı hakkında konuşan 28 yaşındaki Ghezzal, "Beşiktaş, bana yeniden oynama fırsatı verdi.