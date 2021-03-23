23 Mart 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Rachid Ghezzal'dan Sergen Yalçın sözleri! "Bana yeniden..."

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Rachid Ghezzal, siyah-beyazlılardaki performansıyla adından söz ettiriyor. Cezayirli yıldız 31 hafta geride kalırken, takımı adına 1 gol attı ve 13 asist yaptı. Asist krallığında zirvede bulunan 28 yaşındaki oyuncu, milli takım kampında birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu ve teknik direktör Sergen Yalçın'a da değindi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Rachid Ghezzal'dan Sergen Yalçın sözleri! Bana yeniden...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 Giriş Tarihi: 23.03.2021

'ın "asist makinesi" , 'nın kampında geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Rachid Ghezzal'dan Sergen Yalçın sözleri! Bana yeniden...

yaklaşık 2,5 yıl sonra milli takıma dönmesi hakkında konuşan Ghezzal "Uzun süre sonra yeniden 'na döndüğüm için gerçekten mutluyum.

Rachid Ghezzal'dan Sergen Yalçın sözleri! Bana yeniden...

Elhamdülillah, 'ta mutluyum, işler gayet yolunda gidiyor ve bu da bana yeniden milli takıma dönme fırsatı verdi.

Rachid Ghezzal'dan Sergen Yalçın sözleri! Bana yeniden...

Afrika Uluslar Kupası'nı kaçırdığım için üzülmüştüm. O zaman milli takımda olmayı hak etmemiş olabilirim.

Rachid Ghezzal'dan Sergen Yalçın sözleri! Bana yeniden...

Şimdi sürekli çalışarak milli takımda olmak için mücadele edeceğim." dedi.

Rachid Ghezzal'dan Sergen Yalçın sözleri! Bana yeniden...

'taki performansı hakkında konuşan 28 yaşındaki Ghezzal, "Beşiktaş, bana yeniden oynama fırsatı verdi.

Rachid Ghezzal'dan Sergen Yalçın sözleri! Bana yeniden...

özgüvenimi yeniden kazandırdı. Her şey yolunda gidiyor. Burada kendimi buldum. Bu şekilde devam etmeyi umuyorum." ifadelerini kullandı.

Rachid Ghezzal'dan Sergen Yalçın sözleri! Bana yeniden...

Siyah-beyazlı takımın önemli isimlerinden biri olan , 'ta 13 asist yaptı.

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