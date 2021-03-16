16 Mart 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta kırmızı alarm! Başakşehir ve Fenerbahçe maçları öncesi...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Yarıştığı iki kulvarda da iddiasını sürdüren Beşiktaş, kupa yarı finali ve ligdeki Fenerbahçe derbisi öncesi teyakkuzda. Siyah-beyazlı yönetim, Ümraniye'ye giriş çıkışları durdurdu. Futbolculardan idmanlar dışında evden çıkmamaları istendi. İşte detaylar...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta kırmızı alarm! Başakşehir ve Fenerbahçe maçları öncesi...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.03.2021

ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçı ve sonrasında da ligdeki derbisi nedeniyle, 'ın 'deki tesislerinde adeta olağanüstü hâl ilan edildi. Final haftasında bir dizi önlemler alındı. İşte Sabah'ın haberine göre Beşiktaş'ta alınan tedbirler:

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta kırmızı alarm! Başakşehir ve Fenerbahçe maçları öncesi...

TESİSLER BÜTÜN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARA KAPATILDI

'ta yönetim ve teknik heyet aldığı karar doğrultusunda tesisleri bu hafta itibariyla misafirlere kapattı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta kırmızı alarm! Başakşehir ve Fenerbahçe maçları öncesi...

Pandeminin zararlarını en çok yaşayan kulüplerinden olan siyah-beyazlılar, bu virüsün bir kez daha takıma sıçramasını istemiyor. Bu yüzden takımın tesislerde bulunduğu zamanlarda içeriye asla misafir alınmayacak.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta kırmızı alarm! Başakşehir ve Fenerbahçe maçları öncesi...

SADECE AİLENİZLE VAKİT GEÇİRİN, YORULMAYIN

Siyah-beyazlılarda futbolcular hafta boyunca evden tesise, tesisten de eve şeklinde yaşamaya başladı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta kırmızı alarm! Başakşehir ve Fenerbahçe maçları öncesi...

Bu kritik haftayı herhangi bir sorunla karşılaşmadan atlatmak isteyen 'ta futbolculara da "Tesis dışında sadece ailenizle vakit geçirin. Kendinizi mümkün olduğunca yormayın" denildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta kırmızı alarm! Başakşehir ve Fenerbahçe maçları öncesi...

FUTBOL DIŞINDAKİ KONULARLA İLGİLENMEYİN

Kartal'ın gündeminde birçok konu bulunuyor. Ancak bunlar hafta itibariyle rafa kaldırılmış durumda.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta kırmızı alarm! Başakşehir ve Fenerbahçe maçları öncesi...

Siyah-beyazlılar, ve maçları öncesinde tesislere saha dışında bir konu taşımayacak. Özellikle futbol gündemini meşgul eden muhabbetlerden uzak durulması istendi.

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