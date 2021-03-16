Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta kırmızı alarm! Başakşehir ve Fenerbahçe maçları öncesi...
Son dakika Beşiktaş haberleri: Yarıştığı iki kulvarda da iddiasını sürdüren Beşiktaş, kupa yarı finali ve ligdeki Fenerbahçe derbisi öncesi teyakkuzda. Siyah-beyazlı yönetim, Ümraniye'ye giriş çıkışları durdurdu. Futbolculardan idmanlar dışında evden çıkmamaları istendi. İşte detaylar...
Başakşehir ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçı ve sonrasında da ligdeki Fenerbahçe derbisi nedeniyle, Beşiktaş'ın Ümraniye'deki tesislerinde adeta olağanüstü hâl ilan edildi. Final haftasında bir dizi önlemler alındı. İşte Sabah'ın haberine göre Beşiktaş'ta alınan tedbirler:
TESİSLER BÜTÜN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARA KAPATILDI
Beşiktaş'ta yönetim ve teknik heyet aldığı karar doğrultusunda tesisleri bu hafta itibariyla misafirlere kapattı.
Pandeminin zararlarını en çok yaşayan kulüplerinden olan siyah-beyazlılar, bu virüsün bir kez daha takıma sıçramasını istemiyor. Bu yüzden takımın tesislerde bulunduğu zamanlarda içeriye asla misafir alınmayacak.
SADECE AİLENİZLE VAKİT GEÇİRİN, YORULMAYIN
Siyah-beyazlılarda futbolcular hafta boyunca evden tesise, tesisten de eve şeklinde yaşamaya başladı.
Bu kritik haftayı herhangi bir sorunla karşılaşmadan atlatmak isteyen Beşiktaş'ta futbolculara da "Tesis dışında sadece ailenizle vakit geçirin. Kendinizi mümkün olduğunca yormayın" denildi.
FUTBOL DIŞINDAKİ KONULARLA İLGİLENMEYİN
Kartal'ın gündeminde birçok konu bulunuyor. Ancak bunlar hafta itibariyle rafa kaldırılmış durumda.
Siyah-beyazlılar, Başakşehir ve Fenerbahçe maçları öncesinde tesislere saha dışında bir konu taşımayacak. Özellikle futbol gündemini meşgul eden muhabbetlerden uzak durulması istendi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BB Erzurumspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Çaykur Rizespor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Dualı, ayetli, anlamlı uzun ve kısa Miraç Kandili mesajları! Miraç Kandili ne zaman? Bugün kandil mi?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölümde neler yaşandı?