01 Şubat 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Cenk Tosun Beşiktaş için İstanbul'da!

Cenk Tosun İstanbul'da!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 Giriş Tarihi: 31.01.2021

'ın transferi için ile anlaşma sağladığı , siyah-beyazlı kulüple resmi sözleşme imzalamak için 'a geldi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

'ın her konuda anlaşmaya vardığı , siyah-beyazlı kulüple resmi sözleşme imzalamak üzere ailesiyle birlikte 'a doğru yola çıkmıştı. Özel uçakla İstanbul'a gelen milli futbolcu, Beşiktaş formasıyla uçak içinden poz vermişti. Başarılı oyuncu İstanbul'a ulaştı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Cenk Tosun İstanbul'a indi!

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