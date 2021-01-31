01 Şubat 2021, Pazartesi
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Cenk Tosun Beşiktaş için İstanbul'da!
Beşiktaş'ın transferi için Everton ile anlaşma sağladığı Cenk Tosun, siyah-beyazlı kulüple resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın her konuda anlaşmaya vardığı Cenk Tosun, siyah-beyazlı kulüple resmi sözleşme imzalamak üzere ailesiyle birlikte İstanbul'a doğru yola çıkmıştı. Özel uçakla İstanbul'a gelen milli futbolcu, Beşiktaş formasıyla uçak içinden poz vermişti. Başarılı oyuncu İstanbul'a ulaştı.
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