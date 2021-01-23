Beşiktaş'a Jeremain Lens piyangosu! Süper Lig'den...

Beşiktaş'ın kadrosunda düşünmediği Jeremain Lens için bir talip daha çıktı. MKE Ankaragücü'nün istediği Hollandalı yıldıza, bir diğer Süper Lig ekibi İH Konyaspor da talip oldu. | Son dakika Beşiktaş haberleri

İlk olarak A.Gücü kulübü Lens'i kiralamak için Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Başkant ekibi Hollandalı oyuncunun ikinci yarıda alacağı yaklaşık 1 milyon euro'nun 300 bin euro'sunu karşılamayı önerirken, siyah-beyazlılar bu rakamın biraz daha artırılmasını istedi.

ÜLKESİ HOLLANDA'DA TAKIM ARIYOR

Bu gelişmenin ardından tecrübeli oyuncuya son olarak İttifak Holding Konyaspor'un talip olduğu ve Konya ekibinin Lens için siyah-beyazlılara kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. Jeremain Lens'in ülkesi Hollanda'dan da bazı kulüplerle görüşme halinde olduğu belirtildi. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 4 maça çıkan Lens, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. (Fotomaç)

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