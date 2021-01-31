Beşiktaş Trabzonspor maçının ardından Sergen Yalçın: Kaybetmeyi hak etmedik
Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu ve ligde 9 maç aradan sonra yenildi. Maçın ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Kaybetmeyi hak etmedik" dedi.
Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.
İşte Yalçın'ın o sözleri:
"Kaybetmeyi hak ettik mi? Çok da zannetmiyorum.
Oyuncuların üzülmesi normal. Bazen futbolda bu tür sonuçların çıkması normal. Maçı kaybetmeyi hak etmediğimiz düşünüyorum.
Ciddi bir maç oynuyorsun, tabii ki kazanmak istersin. Ciddi mücadele ettiler, 10 kişi kalınca da ciddi mücadele ettiler. Futbolda bu sonuçlar olabiliyor bazen, normal bu.
Dorukhan'ın atılması oyun anlayışımızı bozdu ama 10 kişiyken bile bırakmadık. Bazen futbolda oluyor. Top da sevmedi bizi. Çok kaçırdık gerçekten. Nazar boncuğu olsun. Futbolda oluyor bunlar.
Üzgünüz, tabii ki üzüleceğiz ama çarşamba maçımız var, bu üzüntüyü fazla tutamayız. Bir an evvel çarşamba günkü maça konsantre olmalıyız.
Boyd da ayrılıyor herhalde, yarın bir yere gidecek. Güven de kiralık gidiyor. Bilal geldi, Cenk geliyor. Böyle bir değişim oldu."
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