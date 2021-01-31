31 Ocak 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Trabzonspor maçının ardından Sergen Yalçın: Kaybetmeyi hak etmedik

Yalçın derbi sonrası konuştu! Kaybetmeyi hak etmedik
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 31.01.2021 Giriş Tarihi: 31.01.2021

'in 22. haftasında sahasında 'a 2-1 mağlup oldu ve ligde 9 maç aradan sonra yenildi. Maçın ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Kaybetmeyi hak etmedik" dedi.

'in 22. haftasında sahasında 'a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

İşte Yalçın'ın o sözleri:

"Kaybetmeyi hak ettik mi? Çok da zannetmiyorum.

Oyuncuların üzülmesi normal. Bazen futbolda bu tür sonuçların çıkması normal. Maçı kaybetmeyi hak etmediğimiz düşünüyorum.

Ciddi bir maç oynuyorsun, tabii ki kazanmak istersin. Ciddi mücadele ettiler, 10 kişi kalınca da ciddi mücadele ettiler. Futbolda bu sonuçlar olabiliyor bazen, normal bu.

Dorukhan'ın atılması oyun anlayışımızı bozdu ama 10 kişiyken bile bırakmadık. Bazen futbolda oluyor. Top da sevmedi bizi. Çok kaçırdık gerçekten. Nazar boncuğu olsun. Futbolda oluyor bunlar.

Üzgünüz, tabii ki üzüleceğiz ama çarşamba maçımız var, bu üzüntüyü fazla tutamayız. Bir an evvel çarşamba günkü maça konsantre olmalıyız.

Boyd da ayrılıyor herhalde, yarın bir yere gidecek. Güven de kiralık gidiyor. Bilal geldi, Cenk geliyor. Böyle bir değişim oldu."

Yalçın: Kaybetmeyi hak etmedik

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Cenk Tosun Beşiktaş için yola çıktı Cenk Tosun Beşiktaş için yola çıktı
Fırtına derbide esti! Seri 6 maça çıktı Fırtına derbide esti! Seri 6 maça çıktı
Derbide kırmızı çıktı! İşte o müdahale Derbide kırmızı çıktı! İşte o müdahale
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör