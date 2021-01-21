21 Ocak 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’dan maç öncesinde ısınma kararına tepki!

Sergen Yalçın’dan ısınma kararına tepki!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 Giriş Tarihi: 21.01.2021

Teknik Direktörü , maçı öncesi takımların ceza alanı içinde ısınmaması yönünde verilen karara tepki gösterdi. İşte detaylar...

'in 20.hatasında deplasmanda 'nda 'e konuk olan 'ta Teknik Direktör , mücadele öncesi ısınmak için iki takımın da ceza alanı içini kullanmasına izin verilmemesine tepki gösterdi. Yalçın, mücadele öncesi yayıncı kuruluşa konu hakkında, "Saha güzel, zemin güzel ama kulübeler çok uzakta. Bu çok mantıksız. Ceza alanı içini kullandırmıyor. Isınmak için ceza alanı içini kullanamıyoruz. izin vermemiş. O zaman neden burada maç veriyorsunuz. Bakın kaleciler nerede ısınıyor. UEFA izin vermiyor ama maçını oynuyoruz. Anlayamadık mantığını. Saçma bir şey" yorumunu yaptı.

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