21 Ocak 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz Ümraniyespor'a kiralandı!

Kartal ayrılığı açıkladı! Sezon sonuna kadar...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 Giriş Tarihi: 21.01.2021

'ın genç futbolcusu , TFF 1. Lig ekiplerinden 'a kiralandı. 20 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna kadar yeni takımında forma giyecek. | Son dakika transfer haberleri

, genç futbolcusu 'ın sezon sonun kadar TFF 1. Lig ekibi 'a kiralandığını resmen açıkladı.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcularımızdan Kartal Kayra Yılmaz'ın 2020-21 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Kartal Kayra Yılmaz'a Ümraniyespor'da başarılar dileriz.

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