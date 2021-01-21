Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı haberimizde...

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Alparslan, Koray, Fatih, Campi, Ndiaye, Hedenstad, Bertolacci, Ndao, Borini, Sobiech.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Larin, Nkoudou, Aboubakar.





3 İSİM SINIRDA

Beşiktaş'ta Vida, Mensah ve Ghezzal sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan oyuncular bugün de sarı kart görmeleri durumunda 21. haftadaki Göztepe karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

BIGLIA RİSKE EDİLMEDİ

Maç saatine kadar durumu belirsizliğini koruyan yıldız oyuncunun üst adalesindeki ağrılarının devam etmesi üzerine, teknik ekip bu futbolcuyu riske etmeyerek kadroya almadı. Gençlerbirliği karşısında ilk 11'de sahaya çıkan ve takımının penaltıdan ilk golünü atan Arjantinli yıldız, adalesindeki problem nedeniyle riske edilmedi ve Denizlispor ile deplasmanda oynanacak olan karşılaşmaya saklandı.

3 FUTBOLCU KADROYA ALINMADI

Beşiktaş'ta 3 oyuncu Fatih Karagümrük karşılaşması öncesinde kamp kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Sergen Yalçın tarafından açıklanan kadroda Ajdin Hasic, Güven Yalçın ve Fabrice N'Sakala yer almadı.

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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