Beşiktaş'ta sınırdakiler kazasız bitirdi

Siyah-beyazlı takımda Fatih Karagümrük maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyordu ancak herhangi biri kart cezalısı durumuna düşmedi.

Daha önceden 3 sarı kartı olan Vida ve Mensah'a Galatasaray maçında Ghezzal eklenmişti. Bu futbolculardan Vida ve Mensah karşılaşmaya 11'de başlarken, Ghezzal yedek kulübesindeydi. Üç isim de maçı kazasız tamamladı.

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