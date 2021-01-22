22 Ocak 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta sınırdakiler kazasız bitirdi

Sınırdakiler kazasız bitirdi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.01.2021

Siyah-beyazlı takımda Fatih Karagümrük maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyordu ancak herhangi biri kart cezalısı durumuna düşmedi.

Daha önceden 3 sarı kartı olan ve 'a Galatasaray maçında eklenmişti. Bu futbolculardan Vida ve Mensah karşılaşmaya 11'de başlarken, Ghezzal yedek kulübesindeydi. Üç isim de maçı kazasız tamamladı.

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