11 Ocak 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu!

Dev derbinin oranları belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.01.2021

'in 19. haftası, - derbisi heyecanına sahne olacak. İddaa Risk Yönetimi de, derbinin oranlarını açıkladı. | Son dakika Beşiktaş-Galatasaray derbisi haberleri

'in 19. haftasında oynanacak - derbisinin iddaa oranları belli oldu.

Beşiktaş: 2.05
Beraberlik: 3.15
Galatasaray: 2.50

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