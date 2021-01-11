11 Ocak 2021, Pazartesi

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Beşiktaş'ta yıldız isim için sürpriz iddia! Ülkesine mi dönecek?

Son olarak Süper Lig'de Atakaş Hatayspor deplasmanında sahneye çıkan Beşiktaş, mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrılmıştı. Siyah-beyazlılar, transfer çalışmalarına devam ederken, sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Giriş Tarihi: 11.01.2021 11:45 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 11:45
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Beşiktaş'ta yıldız isim için sürpriz iddia! Ülkesine mi dönecek?

Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Beşiktaş'ta yıldız isim için sürpriz iddia! Ülkesine mi dönecek?

Siyah-beyazlı takıma katılacak isimler için girişimler sürerken, gitmesi beklenen yıldız oyuncu için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

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Beşiktaş'ta yıldız isim için sürpriz iddia! Ülkesine mi dönecek?

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre Beşiktaş, bu sezon hiç forma şansı bulamayan Douglas'la ocak ayında vedalaşmayı planlıyor.

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Beşiktaş'ta yıldız isim için sürpriz iddia! Ülkesine mi dönecek?

Bir dönem Barcelona forması da giyen Brezilyalı futbolcunun ülkesine dönebileceği ifade edildi.

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Beşiktaş'ta yıldız isim için sürpriz iddia! Ülkesine mi dönecek?

Douglas'ın eski kulübü Sao Paulo'nun, oyuncuyu kulüpsüz kalması durumunda renklerine bağlamaya hazır olduğu bildirildi.

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