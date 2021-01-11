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Galatasaray Yönetimi'nden Radamel Falcao'ya flaş talep! Cevap bekleniyor

2019 yazında büyük umutlarla transfer edilen Radamel Falcao, Galatasaray'da sakatlıklardan kurtulamamış ve beklentilerin altında kalmıştı. Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte takıma gelecek isimlerin yanında, kadrodan ayrılacak isimler de önem taşıyor. Cimbom, takımın en çok kazanan ismi olan Kolombiyalı golcüyle ayrılığa sıcak bakarken, flaş bir talepte bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 11.01.2021 17:01
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Galatasaray Yönetimi'nden Radamel Falcao'ya flaş talep! Cevap bekleniyor

Büyük umutlarla Galatasaray'a imza atan, binlerce taraftarın coşkuyla karşıladığı Radamel Falcao hayal kırıklığı yaratmıştı.

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Galatasaray Yönetimi'nden Radamel Falcao'ya flaş talep! Cevap bekleniyor

Hal böyle olunca takıma katıldığı günden bu yana yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sarı-kırmızılı ekibe beklenilen katkıyı veremeyen Falcao, tepkilere neden olmuştu.

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Galatasaray Yönetimi'nden Radamel Falcao'ya flaş talep! Cevap bekleniyor

Sarı-kırmızılılar'da Kolombiyalı oyuncu ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Galatasaray, Falcao'yu satarak hem maliyetinden kurtulmak istiyor hem de para kazanmayı amaçlıyor.

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Galatasaray Yönetimi'nden Radamel Falcao'ya flaş talep! Cevap bekleniyor

Geçtiğimiz günlerde eski takımı Atletico Madrid ile ismi anılmaya başlayan Falcao için belirsizlik sürerken, geçtiğimiz günlerde Terim oyuncuyla alakalı açıklamalarda bulunmuştu.

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Galatasaray Yönetimi'nden Radamel Falcao'ya flaş talep! Cevap bekleniyor

Terim, sakatlıklar nedeniyle birçok maçı kaçıran Radamel Falcao'nun önemli bir marka olduğunu, vereceği her karara saygı duyacaklarını söylerken, "Hem karakterli bir futbolcu hem de iyi bir insan. Faydalı olamadığı ve talihsizlikler yaşadığı için herkesten fazla rahatsız olduğunu biliyorum ve buna inanıyorum"

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