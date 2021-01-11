Terim, sakatlıklar nedeniyle birçok maçı kaçıran Radamel Falcao'nun önemli bir marka olduğunu, vereceği her karara saygı duyacaklarını söylerken, "Hem karakterli bir futbolcu hem de iyi bir insan. Faydalı olamadığı ve talihsizlikler yaşadığı için herkesten fazla rahatsız olduğunu biliyorum ve buna inanıyorum"