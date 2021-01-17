Derbi değil satranç maçı! İşte Sergen Yalçın ve Fatih Terim'in galibiyet planları
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve Galatasaray'da ise Fatih Terim derbide stratejilerini öne geçmek üzerine kurdu... İki teknik adamın hedefi derbide ilk golü bulup rakibin maç planını çöpe atmak ve bu şekilde 3 puanı kapmak. İşte iki teknik adamın maç içerisinde duruma göre yapacağı hamleler...
Beşiktaş Sergen Yalçın ile derbi maçlarını başka oynuyor… Sergen Yalçın derbi öncesi G.Saray'ı imha planını hazırladı. Sergen hoca Trabzon, Başakşehir ve F.Bahçe'ye oynadığı gibi oyuna hakim olacak sonrasında rakibine boğup sonuca varacak.
KARTAL ÖN ALANDA PRES YAPACAK
Beşiktaş bu sezon birçok takıma büyük sıkıntı çıkaran ön alan baskısını Galatasaray önünde en büyük silah olarak kullanacak. Siyah-Beyazlılar'ın orta alan ve hücum oyuncuları, Marcao ve Donk ile orta alanın pas bağlantısını koparmak için yoğun pres yapacak ve hataya zorlayacak.
GİZLİ SİLAH KONTRA ATAK...
Sergen Yalçın kazanılan Trabzonspor, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında olduğu gibi Galatasaray önünde de topa değil oyuna hakim olmak istiyor. Strateji; topu Galatasaray'a bırakmak, rakibi hataya zorlayıp az adamla ya da kontra atakla dengesiz yakalayıp skor bulmak olacak.
GHEZZAL'E BÜYÜK İŞ DÜŞÜYOR
Süper Lig'deki son maçlarında kilidi sürekli duran toplarla açan Beşiktaş bu akşam Galatasaray karşısında da bu silahına çok güveniyor... Teknik direktör Sergen Yalçın, önemli silahı Ghezzal'ın kullanacağı korner ve serbest vuruşlarda yüksek adamlarıyla gol bulmayı hedefliyor...
SERGEN YALÇIN'IN B PLANI HAZIR
"Maçlara nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemli" felsefesiyle hareket eden Sergen Yalçın özellikle 60. Dakikadan sonrası için özel bir hazırlık yaptı. Başarılı hoca, Galatasaray yorulduktan sonra yapacağı kritik hamlelerle hem oyunu hem de skora değiştirmeyi planlıyor…
G.Saray'ın hocası Fatih Terim'in de öncelikli planı öne geçmek. Böylece hem psikolojik üstünlüğü ele alacak hem de rakibinin taktik tahtasını çöpe atacak. Terim, derbide özellikle Arda, Feghouli ve Belhanda gibi usta ayaklarına güveniyor.
G.SARAY SABIRLI OYNAYACAK
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzon ve Başakşehir deplasmanlarında gol yemeden galibiyeti getiren stratejiyi Dolmabahçe'de de uygulayacak. Galatasaray, Vodafone Park'ta santra ile birlikte topu kontrol edecek. Sakin ve sabırlı şekilde pas yapılarak pozisyon aranacak.
TERİM'DEN STOPERLERE BASKI EMRİ
Welınton'un yokluğunda Beşiktaş savunmasının çıkarken sıkıntı yaşayacağını düşünen Fatih Terim oyuncularına ön alanda pres emri verdi. Vida-Montero ikilisi yapılacak baskıyla hataya zorlanacak. Tecrübeli teknik adam Beşiktaş stoperlerinin geriden topla çabuk çıkmasını istemiyor.
RAKiBi PASLA YORACAKLAR...
Sakatlıktan dönen Sofiane Feghouli'yi Arda Turan ve Younes Belhanda ile birlikte orta alanda oynatmayı planlayan Terim, Beşiktaş'ın fizik gücüne teknik ile yanıt verecek. Cimbom kaliteli ayaklarıyla sonuca gidecek. Yıldız isimler pasla rakibini yoracak sonra da pozisyon bulacak.
BEKLERE ÖZEL GÖREV VERİLDİ
Derbide Galatasaray'ın gizli silahı savunma bekleri olacak. Saracchi ve Linnes, Arda ile Oğulcan'ın içeri kat ederek açacağı boşluklara sürekli girerek Beşiktaş defansının arkasına sarkacak. Terim'in derbi taktiğinde iki bekin çıkışlarının ve araya girişlerinin büyük önemi var. (Takvim)
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