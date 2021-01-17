17 Ocak 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Derbi değil satranç maçı! İşte Sergen Yalçın ve Fatih Terim'in galibiyet planları

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve Galatasaray'da ise Fatih Terim derbide stratejilerini öne geçmek üzerine kurdu... İki teknik adamın hedefi derbide ilk golü bulup rakibin maç planını çöpe atmak ve bu şekilde 3 puanı kapmak. İşte iki teknik adamın maç içerisinde duruma göre yapacağı hamleler...

Derbi değil satranç maçı! İşte Sergen Yalçın ve Fatih Terim'in galibiyet planları
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.01.2021

ile derbi maçlarını başka oynuyor… Sergen Yalçın derbi öncesi G.Saray'ı imha planını hazırladı. , ve F.Bahçe'ye oynadığı gibi oyuna hakim olacak sonrasında rakibine boğup sonuca varacak.

Derbi değil satranç maçı! İşte Sergen Yalçın ve Fatih Terim'in galibiyet planları

KARTAL ÖN ALANDA PRES YAPACAK

bu sezon birçok takıma büyük sıkıntı çıkaran ön alan baskısını önünde en büyük silah olarak kullanacak. Siyah-Beyazlılar'ın orta alan ve hücum oyuncuları, ve ile orta alanın pas bağlantısını koparmak için yoğun pres yapacak ve hataya zorlayacak.

Derbi değil satranç maçı! İşte Sergen Yalçın ve Fatih Terim'in galibiyet planları

GİZLİ SİLAH KONTRA ATAK...

kazanılan , ve maçlarında olduğu gibi önünde de topa değil oyuna hakim olmak istiyor. Strateji; topu Galatasaray'a bırakmak, rakibi hataya zorlayıp az adamla ya da kontra atakla dengesiz yakalayıp skor bulmak olacak.

Derbi değil satranç maçı! İşte Sergen Yalçın ve Fatih Terim'in galibiyet planları

GHEZZAL'E BÜYÜK İŞ DÜŞÜYOR

'deki son maçlarında kilidi sürekli duran toplarla açan bu akşam karşısında da bu silahına çok güveniyor... Teknik direktör , önemli silahı Ghezzal'ın kullanacağı korner ve serbest vuruşlarda yüksek adamlarıyla gol bulmayı hedefliyor...

Derbi değil satranç maçı! İşte Sergen Yalçın ve Fatih Terim'in galibiyet planları

SERGEN YALÇIN'IN B PLANI HAZIR

"Maçlara nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemli" felsefesiyle hareket eden özellikle 60. Dakikadan sonrası için özel bir hazırlık yaptı. Başarılı hoca, yorulduktan sonra yapacağı kritik hamlelerle hem oyunu hem de skora değiştirmeyi planlıyor…

Derbi değil satranç maçı! İşte Sergen Yalçın ve Fatih Terim'in galibiyet planları

G.Saray'ın hocası 'in de öncelikli planı öne geçmek. Böylece hem psikolojik üstünlüğü ele alacak hem de rakibinin taktik tahtasını çöpe atacak. Terim, derbide özellikle Arda, Feghouli ve Belhanda gibi usta ayaklarına güveniyor.

Derbi değil satranç maçı! İşte Sergen Yalçın ve Fatih Terim'in galibiyet planları

G.SARAY SABIRLI OYNAYACAK

Teknik Direktörü , ve deplasmanlarında gol yemeden galibiyeti getiren stratejiyi Dolmabahçe'de de uygulayacak. Galatasaray, Vodafone Park'ta santra ile birlikte topu kontrol edecek. Sakin ve sabırlı şekilde pas yapılarak pozisyon aranacak.

Derbi değil satranç maçı! İşte Sergen Yalçın ve Fatih Terim'in galibiyet planları

TERİM'DEN STOPERLERE BASKI EMRİ

Welınton'un yokluğunda savunmasının çıkarken sıkıntı yaşayacağını düşünen oyuncularına ön alanda pres emri verdi. Vida-Montero ikilisi yapılacak baskıyla hataya zorlanacak. Tecrübeli teknik adam Beşiktaş stoperlerinin geriden topla çabuk çıkmasını istemiyor.

Derbi değil satranç maçı! İşte Sergen Yalçın ve Fatih Terim'in galibiyet planları

RAKiBi PASLA YORACAKLAR...

Sakatlıktan dönen Sofiane Feghouli'yi Arda Turan ve Younes Belhanda ile birlikte orta alanda oynatmayı planlayan Terim, 'ın fizik gücüne teknik ile yanıt verecek. Cimbom kaliteli ayaklarıyla sonuca gidecek. Yıldız isimler pasla rakibini yoracak sonra da pozisyon bulacak.

Derbi değil satranç maçı! İşte Sergen Yalçın ve Fatih Terim'in galibiyet planları

BEKLERE ÖZEL GÖREV VERİLDİ

Derbide 'ın gizli silahı savunma bekleri olacak. Saracchi ve Linnes, Arda ile Oğulcan'ın içeri kat ederek açacağı boşluklara sürekli girerek defansının arkasına sarkacak. Terim'in derbi taktiğinde iki bekin çıkışlarının ve araya girişlerinin büyük önemi var. (Takvim)

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