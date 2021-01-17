Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın Galatasaray'ı devirme planı hazır!
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve kurmayları Galatasaray'ı devirmek için planlarını orta saha üzerinde yoğunlaştırdı. Hücum ise kanat yoğunluğunda yapılacak.
Siyah-beyazlıların teknik heyeti derbide öncelikle orta sahanın hakimiyetini elinde tutmak istiyor. Merkezde Josef ve Atiba gibi iki güçlü silahı olan Sergen Yalçın, deneyimli oyuncuları ile sahadan zaferle ayrılmayı istiyor. Savunma yönü güçlü olan iki oyuncusuyla kontrolü sağlamayı amaçlayan Kartal, rakibine ise kanatlardan saldıracak. Galatasaray'ın hücum organizasyonlarını yönlendirecek isim olan Belhanda'yı etkisiz kılmak için Josef'e ekstra görev verildi. Faslı futbolcunun rahat oyun kurmasını engellemesi ve yakın oynayan karşı pres yapması istendi.
ORGANİZASYON GHEZZAL'DAN
Bu sezon resmi maçlarda 14 gole imzasını atan Cyle Larin'e sol kanatta görev verecek olan Sergen Yalçın, sağ kanadı 9 asistle ligin zirvesinde yer alan Rachid Ghezzal'a emanet edecek. Galatasaray'ın Linnes ve Saracchi ile karşılarına geleceğini düşünen siyah-beyazlı ekibin kurmayları, özellikle Ghezzal'ın kanadından organize edeceği pozisyonlarla hem Larin'i hem de Aboubakar'ı pozisyonlarla buluşturacak.
(Sabah)
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