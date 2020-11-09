Beşiktaş eksiyi gördü! 14 sezon sonra...
Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Siyah-beyazlılar ligde 8 haftanın 1 haftasını bay geçerken; 7 maç sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 10 puan toplayabildi. 10 gol atan Kartal, 12 golü de ağlarında gördü. Böylelikle Beşiktaş 14 sezon sonra en kötü savunma performansını da tekrarlamış oldu. | Son dakika Beşiktaş haberleri
Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'ye 3-1 mağlup olan Beşiktaş, son 2 sezonda oynadığı 7 maçlık bölümde "eksi" averajda kaldı. Geçen sezon teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 7 maçlık bölümde hücumunu savunmasının üstüne çıkaramayan siyah-beyazlı ekip, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde de aynı durumu yaşadı. Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 7 maçında fileleri 10 kez havalandıran ve kalesinde 12 gol gören Beşiktaş, eksi 2 averajla kötü bir performans sergiledi. Sonraki 3 hafta daha bu olumsuz tabloyu yaşayan siyah-beyazlı takım, 10. haftada bunu dengeleyip sonraki haftalarda "artı"ya geçebildi.
YİNE AYNI SENARYO
Kara Kartal, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde de 2020- 2021 sezonun 7 maçlık bölümünde aynı durumla karşı karşıya kaldı. Sezona 3-1'lik Trabzonspor galibiyetiyle başlayan ve ilk 2 hafta "artı"da kalan siyah- beyazlı ekip, sonraki karşılaşmalarda ise gerilemeyi durduramadı. Yeni Malatyaspor galibiyetiyle durumunu dengeye getirmeye çalışan Beşiktaş, Gaziantep FK mağlubiyetiyle tekrar "eksi"ye düştü. Geçen sezon olduğu gibi 2020-2021'in 7 maçlık bölümünde 10 gol atabilen ve rakiplerinin 12 golüne engel olamayan siyah-beyazlı ekip, eksi 2 averajda kaldı. Avcı yönetiminde 14 sezon sonra en kötü savunma performansından kurtulamayan Beşiktaş, bu sezonun 7 maçlık bölümünde aynı grafiği tekrarladı.
EN SON 2004-2005 SEZONUNDA
Süper Lig'in 2004-2005 sezonunda 13 gol yiyen Beşiktaş, sonraki 14 sezonda daha başarılı bir savunma performansı gösterdi. Geçen sezonun 7 maçında kalesinde 12 gol gören siyah beyazlı ekip, bu sezon da rakiplerinin aynı sayıdaki golüne engel olamadı. Söz konusu 14 sezonda sadece 2012-2013'te 11 gol yiyerek çift haneli rakamlara ulaşan siyah-beyazlı ekip, son 2 sezonda ise 12'şer gol yedi.
İŞİ OLDUKÇA ZOR
Beşiktaş "eksi"de kalan olumsuz tablosunu önündeki zorlu maçlarda "artı"ya çevirmeye çalışacak. Gidişatı olumlu hale getirmek için ilk olarak ligin 9. haftasında Başakşehir'i konuk edecek olan Kartal, sonraki hafta Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'e gidecek.
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Kara Kartal'ın bu sezon ligde en çok gol yediği karşılaşma 4-1 yenildiği Konyaspor karşılaşması oldu. En çok gol attığı takımlar ise üçer golle Trabzonspor ve Denizlispor'du.
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Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ön eleme mücadeleleri de dikkate alındığında toplamda 16 gol yedi ve 12 gol atabildi. (Fotomaç)
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