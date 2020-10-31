31 Ekim 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta sorun devam ediyor

Sorun devam ediyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 31.10.2020

Beşiktaş, Yukatel Denizlispor deplasmanında kazanarak derin bir nefes aldı fakat, 2 gol yiyerek savunmasındaki sıkıntılar sürüyor.

, geçen sezonki savunma hattını Domagoj Vida haricinde tamamen değiştirmesine ve 3 yeni transfer yapmasına rağmen, oynadığı her maçta gol yemekten kurtulamadı. 7 resmi ve bir hazırlık maçında toplamda kalesinde 15 gol gören Beşiktaş, maç başına gol yeme oranında 2'ye yaklaşarak savunma anlamında oldukça kötü bir istatistiğe sahip oldu. Teknik ekibin gol yeme sorununu çözmek için aralarında özel toplantılar yaptığı kaydedilirken, savunma oyuncuları ile de görüşülüp fikir alındığı bildirildi. 3-2 kazanılan Denizli maçında stoper ikilisini Vida-Welinton olarak kuran 'ın yarın da bu ikiliye görev verme ihtimali oldukça yüksek.
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