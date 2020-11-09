Beşiktaş'tan corona virüsü açıklaması!

Beşiktaş, 3 futbolcu ve 1 personelinin yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığını duyurdu. A Spor muhabiri Sercan Dikme, siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri değerlendirdi. Dikme, "Bu 4 isimde herhangi bir bulgu olmadığı yönünde bilgi aldım" dedi.

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