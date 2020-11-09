09 Kasım 2020, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Beşiktaş'tan corona virüsü açıklaması!

Beşiktaş, 3 futbolcu ve 1 personelinin yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığını duyurdu. A Spor muhabiri Sercan Dikme, siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri değerlendirdi. Dikme, "Bu 4 isimde herhangi bir bulgu olmadığı yönünde bilgi aldım" dedi.
09.11.2020
ABONE OL

DİĞER
Beşiktaş'tan corona virüsü açıklaması! Beşiktaş'tan corona virüsü açıklaması! 09.11.2020
Adem Ljajic kayıplarda Adem Ljajic kayıplarda 09.11.2020
Beşiktaş'ın kritik fikstürü Beşiktaş'ın kritik fikstürü 09.11.2020
Ersin ile Utku'yu toplasan bir kaleci etmez "Ersin ile Utku'yu toplasan bir kaleci etmez" 09.11.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Flaş yorum! Sumudica'nın hareketi edepsizlik Flaş yorum! "Sumudica'nın hareketi edepsizlik" 06.11.2020
Tahkim Kurulu Josef de Souza'nın cezasını 1 maça indirdi Tahkim Kurulu Josef de Souza'nın cezasını 1 maça indirdi 05.11.2020
Canlı yayında açıkladı! Beşiktaşlı yıldız F.Bahçe ile anlaştı Canlı yayında açıkladı! "Beşiktaşlı yıldız F.Bahçe ile anlaştı" 05.11.2020
Beşiktaş'ta Cyle Larin sezona iyi başladı Beşiktaş'ta Cyle Larin sezona iyi başladı 04.11.2020
Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor! Gökhan Töre ve Ajdin Hasic... Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor! Gökhan Töre ve Ajdin Hasic... 03.11.2020
Beşiktaş ve G.Saray arasında dev takas! Canlı yayında duyurdu Beşiktaş ve G.Saray arasında dev takas! Canlı yayında duyurdu 02.11.2020
Canlı yayında açıkladı! Beşiktaş top rakipteyken iyi ama... Canlı yayında açıkladı! "Beşiktaş top rakipteyken iyi ama..." 02.11.2020
Beşiktaş Ljajic'i kazanırsa Balotelli'yi de kazanır "Beşiktaş Ljajic'i kazanırsa Balotelli'yi de kazanır" 02.11.2020
Yalçın'dan Ljajic açıklaması! İstediğimiz seviyeye gelirse... Yalçın'dan Ljajic açıklaması! "İstediğimiz seviyeye gelirse..." 01.11.2020
Erman Toroğlu: Beşiktaş bakım evi değildir Erman Toroğlu: Beşiktaş bakım evi değildir 01.11.2020
Toroğlu'ndan flaş sözler! Beşiktaş'ta takımı yönlendirecek birisi yok Toroğlu'ndan flaş sözler! "Beşiktaş'ta takımı yönlendirecek birisi yok" 01.11.2020
Milli yıldız için flaş yorum! Avrupa Şampiyonası'nda yer alamaz Milli yıldız için flaş yorum! "Avrupa Şampiyonası'nda yer alamaz" 01.11.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Juventus'tan flaş karar! Cristiano Ronaldo...
Fenerbahçe-Konyaspor maçı sonrası flaş sözler! "O hakem Galatasaraylı"
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
Fenerbahçeli isim için dikkat çeken sözler! Erol Bulut...
Sivasspor - Galatasaray maçında gergin anlar! Arda Turan...
Spor yazarları Sivasspor - Galatasaray maçını değerlendirdi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör