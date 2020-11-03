Beşiktaş'ta yükseliş devri! İşte Kartal'ın 5 şifresi

Süper Lig'de üst üste 2 galibiyet alan Beşiktaş, bambaşka bir havaya büründü. Çıkışa geçen siyah-beyazlılar sahasındaki galibiyet hasretine son verirken, bu sezon ilk kez bir maçta gol yemedi. İşte milli ara ve bay haftası sonrası yükselen bir form grafiği çizen siyah-beyazlıların 5 şifresi...

Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, üst üste ikinci galibiyetini alarak yükselişe geçti. Siyah-beyazlılar son iki maçı kazanmasıyla puanını 10'a çıkardı ve sıralamada bir maçı eksik olarak 8.liğe kadar yükseldi. Sergen Yalçın ve öğrencilerinin şimdiki hedefi ise cuma akşamı deplasmanda oynayacakları Gaziantep maçını da kazanıp milli araya avantajlı ve moralli girmek. Kartal ayrıca Malataya galibiyetiyle bu sezonki iç saha şansızlığına da son verdi. Önce sahasında Antalyaspor'la karşılaşan Beşiktaş öne geçmesine rağmen son dakikalarda yediği gole engel olamadı ve sahadan 1-1 ayrıldı.



RIO AVE'YE DE YENİLMİŞTİ

4'üncü haftada Gençlerbirliği ile karşılaşan siyah-beyazlı takım bu kez rakibine 1-0 mağlup oldu. UEFA Avrupa Ligi elemesinde Portekiz temsilcisi Rio Ave'ye penaltılarla kaybederek yine iç sahada kazanamamıştı. Beşiktaş, Malatyaspor galibiyetiyle kendi evinde 3 maç sonra kazanmış oldu. Beşiktaş'ın yükselişinin bir diğer göstergesi de bu sezon ilk kez gol yemeden bir maçı tamamlamasıydı. Lig, Avrupa ve özel maçların hiçbirinde kalesini gole kapatamayan siyah-beyazlılar, bu sezon 8 maçta kalesinde 15 gol görmüştü. Beşiktaş, Malatya karşısında ilk kez sahadan gol yemeden ayrıldı.

BEŞİKTAŞ'IN 5 ŞİFRESİ

Milli ara ve BAY geçilen hafta sonrası bambaşka bir havaya bürünen siyah-beyazlı takımın yükselişinde pek çok etken ön plana çıktı. Kartal'ın 2 haftalık başarılı performansının sebepleri şöyle:



1-Ghezzal ve Rosier'in performansı

2-Lens, Boyd, Douglas gibi takıma el freni olan isimlerin kadro dışı kalması.

3-Sergen Yalçın'ın sık sık yaptığı motivasyon konuşmaları.

4-Başkan Çebi'nin her maç öncesi takımı ziyaret edip moral vermesi.

5-Hocanın sisteminin oturmaya başlaması.



GECEN SEZON KABUSTU

Beşiktaş, geçen sezon teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde lige kabus gibi bir başlangıç yapmıştı. Sezonun ilk 6 hafta maçında sadece bir kez kazanabilen Beşiktaş, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 5 puan toplayabilmişti. Siyah-beyazlı ekip, yaşadığı puan kayıplarıyla 6 maç sonunda 16. sırada yer alabilmişti. Kartal, bu sezon ise bir maç eksiğine rağmen 10 puanla 8. sırada.



ZORLU PERİYOT BEKLİYOR

Beşiktaş'ı gelecek 5 haftada zorlu maçlar bekliyor. Ligin 8. haftasında G.Antep ile deplasmanda karşılaşacak siyah-beyazlılar, bir sonraki hafta geçen sezonun şampiyonu olan ve son haftalarda büyük çıkış yakalayan Başakşehir'i konuk edecek. Ardından derbide F.Bahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, 11. haftada bu sezonun formda ekibi Kasımpaşa ile evinde karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, 12. haftada ise son dönemin başarılı ekibi Alanya ile deplasmanda kapışacak.

(Fotomaç)

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