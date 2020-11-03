03 Kasım 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Oğuzhan Özyakup: Şampiyon olacağız

Oğuzhan Özyakup'tan şampiyonluk sözleri
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.11.2020

Beşiktaş'ın tecrübeli ismi , sezona kötü başlamalarına rağmen şampiyon olacaklarına inandığını bildirdi.

, Beşiktaş dergisinin kasım sayısındaki röportajında, siyah-beyazlı takımda hedefin her zaman şampiyonluk olacağını belirtip, "Şampiyon olmak için de maçları kazanmak zorundasın. İlk dört haftayı biraz zor geçirdik ama takım olarak çok şeyin farkına vardık. Bu takımın tek hedefi var, o da şampiyonluk" dedi.

Geçen sezonun ikinci yarısını Hollanda'da kiralık geçiren Ozi, Beşiktaş'ta yeniden forma giymenin mutluluk verici olduğunu belirterek, "Pek uzun ayrı kalmadık. Altı aylık bir süreçti, bir hava değişikliği oldu benim için. Tesisleri, takım arkadaşlarımı ve Beşiktaş'ımı çok özlemişim" yorumu yaptı. Tecrübeli futbolcu ayrıca "Kısa zamanda bu kadar samimi ve gerçekten birbirini seven bir takım olabiliyorsak yolun sonu da güzel olacaktır diye düşünüyorum" dedi.

'İYİ Kİ DÖNDÜLER'
Oğuzhan, ve Aboubakar'ın yeniden takıma katılmasıyla ilgili de, "Gökhan benim kardeşim gibi. Aram çok iyi olduğu için gelmeden konuşmuştuk ve çok sevinmiştim. Aboubakar 2016-17 şampiyonluğuna çok b��yük katkı yaptı. Hem saha dışında hem saha içinde çok iyi anlaştığım biri. İyi ki döndü" dedi.

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