02 Kasım 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Josef de Souza için Tahkim Kurulu'na başvurdu

Beşiktaş yıldız oyuncusu için Tahkim'e başvurdu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 Giriş Tarihi: 02.11.2020

Kulübü, Josef de Souza'ya verilen 2 maçlık ceza için 'na itirazda bulunulduğunu açıkladı.

, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'ya verilen 2 maçlık ceza için 'na itirazda bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Josef de Souza'nın, Futbol Takımımızın Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Denizlispor ile oynadığı maçta direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilmesiyle sonuçlanan eylemi ile ilgili olarak, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) futbolcumuza vermiş olduğu 2 resmi müsabakadan men cezasına karşı TFF Tahkim Kurulu nezdinde itirazda bulunulmuştur."

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