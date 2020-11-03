03 Kasım 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın'dan Adem Ljajic'e uyarı! "Seni bu halinle kimse istemez"

Ljajic'e uyarı! Seni bu halinle kimse istemez
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.11.2020

Malatya maçında ısınmaya eli belinde çıktığı için tepki çeken Ljajic'e 'dan uyarı geldi.

Malatya maçında ısınmaya eli belinde çıktığı için tepki çeken Ljajic'e 'dan uyarı geldi. Usta hocanın "Kendini ispatlayacağın yerde tam tersi davranışlar yapıyorsun. Buradan başka bir kulübe gitmek istiyorsan eğer seni bu halinle kimse istemez" dediği bildirildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş yıldız oyuncusu için Tahkim'e başvurdu! Beşiktaş yıldız oyuncusu için Tahkim'e başvurdu!
Beşiktaş ve G.Saray arasında dev takas! Canlı yayında duyurdu Beşiktaş ve G.Saray arasında dev takas! Canlı yayında duyurdu
Dorukhan'ın transferi için açıklama geldi! Fenerbahçe... Dorukhan'ın transferi için açıklama geldi! Fenerbahçe...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör