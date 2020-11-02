Beşiktaş'ta Ghezzal fırtına gibi!

Cezayirli kanat oyuncusu Ghezzal, performansıyla yine alkış aldı. Cyle Larin’in attığı golün de asistini yapan isimdi.

Siyah beyazlı takımın yeni tansferlerinden Ghezzal Beşiktaş'la çıktığı ikinci maçında da başarılı bir performans ortaya koydu. Cezayirli kanat, hırslı futbolu ataklara katkısı ile alkış alırken, Larin'in attığı golün de asistini yapan isim oldu. Mücadeleci futboluyla hem teknik ekip hem de taraftarın beğenisini kazanan Ghezzal maç sonrası şunları söyledi.

DAHA DA İYİ OLACAĞIM

"Geçen haftaki Denizlispor zaferi sonrası bugün de kazanmamız hem yükselişimiz hem de öz güvenimiz açısından çok önemliydi. Bu sezon sahamızda ilk kez galip geldik. Umarım hem içerde hem dışarda bunu devam ettirebiliriz. Gün geçtikçe takıma daha çok alışıyorum. Birkaç hafta sonra tamamen hazır hale geleceğim. Skor katkısı yapmak elbete ayrı bir mutluluk."

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