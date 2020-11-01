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BEŞİKTAŞ

Aboubakar’ın güveni tam

Aboubakar’ın güveni tam
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 Giriş Tarihi: 01.11.2020

Geçen haftaki Denizlispor galibiyetinde gol siftahı yapan bugün de siyah- beyazlıların en büyük kozlarından olacak.

Geçen haftaki Denizlispor galibiyetinde gol siftahı yapan bugün de siyah- beyazlıların en büyük kozlarından olacak. Tecrübeli forvet ile kısa bir konuşma yapan , Kamerunluya güvenini bir kez daha yineleyip moral tazelerken, usta kramponun da "Her hafta kendimi daha iyi hissediyorum. 'ya da gol atacağım. Söz veriyorum" dediği öğrenildi. Aboubakar, geçen hafta bir de asist yaparak zaferin kilit isimlerinden olmuştu.
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