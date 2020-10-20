20 Ekim 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan sol beke Andon Nedyalkov hamlesi! Gözlemci izlemeye gidiyor

Kartal'dan dev transfer hamlesi! Gözlemci izlemeye gidiyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.10.2020

Yaz transfer döneminde sol bek bölgesini Fabrice N'Sakala ile güçlendiren Beşiktaş, bu bölgeye bir takviye daha yapmak istiyor. Siyah-beyazlılar bu kapsamda Ludogorets forması giyen Anton Nedyalkov'u takibe aldı. Kartal, oyuncuyu Ludogorets'in Antwerp ile oynayacağı maçta izleyecek. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Yaz transfer döneminde kadrosunu birçok isimle güçlendiren ve sol beke Alanyaspor'dan Fabrice N'Sakala takviyesini gerçekleştiren Beşiktaş'ın, sürpriz bir hedef peşinde olduğu kaydedildi.

Bulgar basınında yer alan haberlere göre, siyah-beyazlılar Ludogorets'in 27 yaşındaki sol beki Anton Nedyalkov'u yakından takip ediyor.

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇINA GÖZLEMCİ

Beşiktaş'ın, Ludogorets'in Avrupa Ligi'nde 22 Ekim Perşembe günü Antwerp ile oynayacağı maç için gözlemci göndereceğini Bulgar kulübüne bildirdiği ve Nedyalkov'u izleteceği belirtildi.

Geçen yaz da oyuncuyla ilgilendiği kaydedilen Beşiktaş'ın, sol bekte alternatif yaratmak için bu transferi yapmak istediği bilgisi de paylaşıldı.

ANTON NEDYALKOV KİMDİR?

Sol bek ile birlikte stoper olarak da görev alabilen 1,81'lik savunmacı, Ludogorets'e 2018'de MLS ekibi FC Dallas'tan 2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edildi. Bulgaristan 'nda da oynayan ve Bulgar ekibinde vazgeçilmez biri isim olan ve 92 maça çıkan Nedyalkov, 1 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

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