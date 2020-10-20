20 Ekim 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Ajdin Hasic ve Atakan Üner için açıklama!

Beşiktaş'tan sakatlık duyurusu! İki futbolcu...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.10.2020

Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak Beşiktaş'tan, 2 futbolcunun son durumuyla ilgili açıklama geldi. Siyah-beyazlılar, Ajdin Hasic ve Atakan Üner'in adalelerinde gerilme olduğunu açıkladı.

Beşiktaş, Süper Lig'de oynayacağı Denizlipsor maçı öncesi Ajdin Hasic ve Atakan Üner'den gelen kötü haberle sarsıldı.

Siyah-beyazlılar, yapılan kontroller sonucu iki futbolcunun da adalelerinde gerilme meydana geldiğini duyurdu.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcularımızdan Ajdin Hasic'in, takımımızın 17 Ekim Cumartesi günü yaptığı antrenman sırasında ağrı hissetmesi üzerine yapılan değerlendirme neticesinde, sol uyluk üst adalesinde (vastus intermedius) evre 2 strain, Atakan Üner'in ise 18 Ekim Pazar günü yapılan çalışması sonrası gerçekleştirilen kontrolünde sağ diz arka adalesinde (popliteus) evre 1 strain tespit edilmiştir. İki futbolcumuzun da tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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