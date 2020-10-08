"Ajdin Hasic harcanamaz!"
Beşiktaş'ta kadro dışı kalacak oyuncuların arasında Ajdin Hasic'in isminin geçmişe siyahbeyazlı taraftarları adeta şok etti. Taraftarların önceki gün sosyal medyada açtığı "AjdinHasicHarcanamaz" etiketi trendler listesine girdi.
Beşiktaş'ta kadro dışı kalacak oyuncuların arasında Ajdin Hasic'in isminin geçmişe siyahbeyazlı taraftarları adeta şok etti. Taraftarların önceki gün sosyal medyada açtığı "AjdinHasicHarcanamaz" etiketi trendler listesine girdi. Beşiktaş da dün sabah Adjin Hasic'in doğum gününü sosyal medyadan bir mesajla kutladı. Bu paylaşımın altına gelen yorumlar ise taraftarın Hasic'le ilgili görüşünü net bir şekilde ortaya koyuyor.
ADI BİLE GEÇMEMELİ
Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Hüseyin Yücel, kadroda düşünülmediği iddia edilen Hasic için, "Böyle genç oyuncular kazanılmalı ve yatırım yapılmalı" dedi. Yücel, "Hasic'in listede olması bile çok üzücü. Ekonomik açıdan zaten zor günlerden geçerken bu tip gelecek vadeden oyuncuları elden çıkarmamak gerekir. Genç oyunculara yatırım yapıp satamadıktan sonra kulüplerin borçları çok zor kapanır" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama