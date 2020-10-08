08 Ekim 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

"Ajdin Hasic harcanamaz!"

Ajdin Hasic harcanamaz!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.10.2020

'ta kalacak oyuncuların arasında Ajdin Hasic'in isminin geçmişe siyahbeyazlı taraftarları adeta şok etti. Taraftarların önceki gün sosyal medyada açtığı "AjdinHasicHarcanamaz" etiketi trendler listesine girdi.

'ta kalacak oyuncuların arasında Ajdin Hasic'in isminin geçmişe siyahbeyazlı taraftarları adeta şok etti. Taraftarların önceki gün sosyal medyada açtığı "AjdinHasicHarcanamaz" etiketi trendler listesine girdi. Beşiktaş da dün sabah Adjin Hasic'in doğum gününü sosyal medyadan bir mesajla kutladı. Bu paylaşımın altına gelen yorumlar ise taraftarın Hasic'le ilgili görüşünü net bir şekilde ortaya koyuyor.

ADI BİLE GEÇMEMELİ
Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Hüseyin Yücel, kadroda düşünülmediği iddia edilen Hasic için, "Böyle genç oyuncular kazanılmalı ve yatırım yapılmalı" dedi. Yücel, "Hasic'in listede olması bile çok üzücü. Ekonomik açıdan zaten zor günlerden geçerken bu tip gelecek vadeden oyuncuları elden çıkarmamak gerekir. Genç oyunculara yatırım yapıp satamadıktan sonra kulüplerin borçları çok zor kapanır" diye konuştu.

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