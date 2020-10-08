Beşiktaş Koita'yı kopartamadı
Sergen Yalçın'ın ısrarlı raporu doğrultusunda Kasımpaşa'dan Fode Koita'yı kadrosuna katmak için temaslarda bulunan siyah-beyazlı yönetimin bu transferi gerçekleştirememe sebebi de ortaya çıktı.
Sergen Yalçın'ın ısrarlı raporu doğrultusunda Kasımpaşa'dan Fode Koita'yı kadrosuna katmak için temaslarda bulunan siyah-beyazlı yönetimin bu transferi gerçekleştirememe sebebi de ortaya çıktı. Koita ile anlaşmaya varan ancak Kasımpaşa Yönetimi'ni ikna edemeyen Beşiktaş, sözleşmesi bir sezon sonra bitecek olan Koita'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istedi ancak bu talep kabul edilmedi.
GÖRÜŞMELERİ ASKIYA ALDILAR
Koita için 3 milyon euro bonservis bedeli talep eden Kasımpaşa, Beşiktaş ile transfer görüşmelerini askıya alırken; kendi futbolcusu ile de sözleşme uzatma görüşmelerine başladı. Koita'nın Beşiktaş'a transferi hakkında konuşan Kasımpaşa teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "Beşiktaş, Koita'nın transferi için ısrarcı davrandı ancak ekonomik şartlardan dolayı transfer gerçekleşmedi" şeklinde konuştu.
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