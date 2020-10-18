Beşiktaş'tan Cenk Tosun harekatı! Devre arasında...
Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının sorularını yanıtlamış ve “Sadece bir santrfor alamadık, onu da Ocak ayında alacağız” ifadelerini kullanmıştı. Siyah-beyazlılar bu kapsamda eski yıldızı Cenk Tosun'u gündeme aldığı iddia edildi. | Son dakika Beşiktaş haberleri
Yeni sezon öncesinde kadrosunu 10 yeni isimle güçlendiren siyahbeyazlı takımda, şimdiden Ocak ayı için transfer çalışmaları başladı. Burak Yılmaz'ın ayrılmasının ardından Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar'ı renklerine katan yönetim, ikinci bir santrfor için büyük uğraşlar sarf etmiş ancak istediği isimlerden olumlu yanıt alamamıştı. Bu konuyla ilgili olarak Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, önceki gün yapılan tanıtım toplantısında "Sadece bir santrfor alamadık. Onu da Ocak ayında tamamlayacağız" diyerek ara transfer döneminde yeni bir santrforun sözünü verdi.
OLUMLU DÖNÜŞ ALDI
Fotomaç'ın haberine göre; Başkan Çebi'nin bu açıklamasının ardından akıllara Welbeck, Pato, Mandzukic gibi isimler geldi. Ancak Çebi'nin kendisine bu kadar güvenerek santrfor için söz vermesinin arkasında, siyah-beyazlıların eski forveti Cenk Tosun'dan söz almasının yattığı iddia edildi. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak olan Cenk Tosun'u geri getirmek için Çebi'nin hem milli oyuncuyla hem de babası Şenol Tosun'la bir görüşme yaptığı ve prensip olarak olumlu dönüş aldığı öğrenildi. Cenk'in tedavi sürecinin iyi gittiği Kasım ayının ikinci haftasında hazır olacağı gelen bilgiler arasında.
BEŞİKTAŞ'I ÖZLÜYORUM
Everton'da oynayan Cenk, bir süre önce yaptığı bir röportajda "Beşiktaş'ı özlüyor musun?" sorusuna "Evet çünkü en güzel zamanlarım orada geçti. En iyi arkadaşlıkları orada kurdum, orası yuvam, insan yuvasını özlemez mi her zaman özler" yanıtını vermişti.
16
Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, İngiliz ekibinde bugüne kadar toplam 51 resmi maçta forma giydi. Cenk Tosun bu periyotta 10 gol atarken, 6 da asist yaptı ve toplamda 16 gole direkt olarak katkıda bulundu.
142
Cenk Tosun, Beşiktaş formasıyla 142 karşılaşmada görev yaptı. Milli forvetimiz bu dönem içerisinde rakip fileleri 64 kez havalandırdı, 13 kez de gol pası verdi. Cenk, kariyerindeki en skorer dönemi Beşiktaş forması altında gerçekleştirdi.
245
Çapraz bağlarından ameliyat olan Cenk Tosun, toplam 245 gün yeşil sahalardan uzak kalmış durumda. Tecrübeli oyucunun önümüzdeki ay başında takımıyla birlikte çalışmalarda başlaması bekleniyor.
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