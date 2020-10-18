18 Ekim 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta giden geleni arattı

Kartal'da giden geleni arattı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.10.2020

Beşiktaş'tan yaz transfer döneminde ayrılan futbolcular, yeni takımlarında vazgeçilmez isimler oldular. Tam tersine gelen oyuncular ise şimdilik beklenilen performansı gösteremedi İşte detaylar...

Özlü sözlerden biridir, "Gelen, gideni aratır" derler. Beşiktaş'ta ise durum bugünlerde tam aksi durumda, "Giden, geleni aratıyor!.." Siyah- beyazlı ekipten ayrılan futbolcular, kısa süre içerisinde adeta kendilerini buldular, gittikleri takımların değişmez oyuncuları oldu. Elneny, Arsenal'da sürekli oynuyor. Enzo Roco gol atıyor, asist yapıyor. , F.Bahçe'nin değişmezleri olurken, Burak da Fransa'da hayat buldu. İşte son durum:

* Elneny, 'de 4 maçın 3'ünde 90 dakika oynadı. 2 Community Shield, 1 de EFL Cup maçında oynadı.

* Enzo Roco 4 maçta da oynadı, 1 gol 1 de asist yaptı.

* Rebocho 6 maçta da oynadı, 1 de asist yaptı.

* Gökhan Gönül, 4 maçta oynadı, 1 de gol attı.

* Burak Yılmaz 6 maçta da oynadı, 2 gol 1 asist yaptı.

* Caner Erkin 4 maçta da oynadı, 1 asist yaptı.

* Fatih Aksoy 4 maçın 3'ünde oynadı.

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