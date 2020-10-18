Beşiktaş'ta giden geleni arattı
Beşiktaş'tan yaz transfer döneminde ayrılan futbolcular, yeni takımlarında vazgeçilmez isimler oldular. Tam tersine gelen oyuncular ise şimdilik beklenilen performansı gösteremedi İşte detaylar...
Özlü sözlerden biridir, "Gelen, gideni aratır" derler. Beşiktaş'ta ise durum bugünlerde tam aksi durumda, "Giden, geleni aratıyor!.." Siyah- beyazlı ekipten ayrılan futbolcular, kısa süre içerisinde adeta kendilerini buldular, gittikleri takımların değişmez oyuncuları oldu. Elneny, Arsenal'da sürekli oynuyor. Enzo Roco gol atıyor, asist yapıyor. Gökhan Gönül, Caner Erkin F.Bahçe'nin değişmezleri olurken, Burak da Fransa'da hayat buldu. İşte son durum:
* Elneny, Premier Lig'de 4 maçın 3'ünde 90 dakika oynadı. 2 Community Shield, 1 de EFL Cup maçında oynadı.
* Enzo Roco 4 maçta da oynadı, 1 gol 1 de asist yaptı.
* Rebocho 6 maçta da oynadı, 1 de asist yaptı.
* Gökhan Gönül, 4 maçta oynadı, 1 de gol attı.
* Burak Yılmaz 6 maçta da oynadı, 2 gol 1 asist yaptı.
* Caner Erkin 4 maçta da oynadı, 1 asist yaptı.
* Fatih Aksoy 4 maçın 3'ünde oynadı.
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