07 Ekim 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Takas kabul görmedi

Takas kabul görmedi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.10.2020

Forvet arayışlarına son gün, son saate kadar devam eden ancak girişimlerinden bir sonuç alamayan siyah-beyazlıların, 'e de Enzo Crivelli için bir teklif sunduğu ifade edildi.

'un kendisini kanat forveti olarak oynatmak istemesi yüzünden zaman zaman sıkıntı yaşayan Fransız forvetin de bu teklife olumsuz bakmadığı belirtildi. Siyah-beyazlılar Crivelli'ye karşılık 'e 'ın kadroda düşünmediği Domagoj Vida'yı bonservisiyle beraber teklif etti. Ancak Hırvat stoper, 'tan ayrılmayı reddettiği için görüşmelerde ilerleme sağlanamadan bu transfer defteri de kapanmış oldu
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