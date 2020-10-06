06 Ekim 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Ahmet Nur Çebi: Uyum problemini çöz 21 gün var

Çebi'den Yalçın'a! 21 günün var
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.10.2020

'ta alınan başarısız sonuçlar ve gerçekleşemeyen transferlerin ardından yönetimle arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Tecrübeli teknik adamın yönetici Erdal Torunoğulları'nın "Bütün transferleri hoca istedi" sözlerini yalanması siyah-beyazlılarda büyük sorun çıkardı. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne havlu atan ve ligde sadece ilk maçını kazanabilen siyah-beyazlılarda gerilim üst safhada. Kaybedilen Gençlerbirliği maçı sonrasında yönetime sert göndermelerde bulunan , başta Başkan ve siyah-beyazlı yöneticileri sinirlendirdi. Tecrübeli çalıştırıcının, Başkan Çebi ile AŞ Başkanı Erdal Torunoğulları'nın "Bütün transferleri Hoca istedi" sözlerini yalanlaması üzerine harekete geçildi.

AÇIKLAMA YAPMA

Sergen Yalçın ilk defa görüşme odasına çağırıldı. Siyah-beyazlı yöneticiler, Başkan Çebi'nin "Denizlispor maçına kadar 21 gün var. Bu zamana kadar takımın uyum probleminin giderilmesi gerekiyor" talimatını Yalçın'a ilettiler. 21 günde takımı toparlaması istenen 48 yaşındaki çalıştırıcı, milli takımlarına çağrılan Ljajic, Vida ve Dorukhan dışında bütün oyuncularla bir arada olacak. Ayrıca yönetim, bu süre içinde Yalçın'a basına açıklama yapmama tavsiyesinde bulundu.

LİSANSI ÇIKARILDI

Siyah-beyazlıların sağ bek problemine çare olması için ettiği Valentin Rosier'in lisansı çıkarıldı. Fransız oyuncunun evrakları dün 'ye bildirildi. Takımla beraber çalışmalara başlayan Rosier, 'ın ligdeki ilk sınavı olan Denizlispor maçında forma giyebilecek.

TRANSFERİ İPTAL EDİLDİ

'ta transferi iptal edildi. 34 yaşındaki Hırvat golcü 2,5 milyon avro yıllık ücret, 3 milyon avro imza parasının yanı sıra iki senelik kontrat istedi. Siyah-beyazlı idareciler bu sayıları yüksek bulunca Mario Mandzukic transferinden vazgeçildi.

GHEZZAL TEPKİYE GELDİ

Beşiktaş, Leicester City'den Cezayirli sağ kanat Ghezzal'ı 1 yıllığına kiraladı. Sözleşmeye imza atan futbolcu, "Bu statta 3,5 yıl önce oynadım. Taraftar beni korkutmuştu. Şimdi ise stada bir an önce ayak basmak istiyorum" dedi. Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar, son sezonlarda gol ve asist katkısı vermekte zorlanan Ghezzal'ın transfer edilmesine tepki gösterdi. ()

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