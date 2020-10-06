Beşiktaş'ta alınan başarısız sonuçlar ve gerçekleşemeyen transferlerin ardından yönetimle teknik direktör Sergen Yalçın arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Tecrübeli teknik adamın yönetici Erdal Torunoğulları'nın "Bütün transferleri hoca istedi" sözlerini yalanması siyah-beyazlılarda büyük sorun çıkardı. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne havlu atan ve ligde sadece ilk maçını kazanabilen siyah-beyazlılarda gerilim üst safhada. Kaybedilen Gençlerbirliği maçı sonrasında yönetime sert göndermelerde bulunan Teknik Direktör Sergen Yalçın, başta Başkan Ahmet Nur Çebi ve siyah-beyazlı yöneticileri sinirlendirdi. Tecrübeli çalıştırıcının, Başkan Çebi ile Futbol AŞ Başkanı Erdal Torunoğulları'nın "Bütün transferleri Hoca istedi" sözlerini yalanlaması üzerine harekete geçildi.

AÇIKLAMA YAPMA



Sergen Yalçın ilk defa görüşme odasına çağırıldı. Siyah-beyazlı yöneticiler, Başkan Çebi'nin "Denizlispor maçına kadar 21 gün var. Bu zamana kadar takımın uyum probleminin giderilmesi gerekiyor" talimatını Yalçın'a ilettiler. 21 günde takımı toparlaması istenen 48 yaşındaki çalıştırıcı, milli takımlarına çağrılan Ljajic, Vida ve Dorukhan dışında bütün oyuncularla bir arada olacak. Ayrıca yönetim, bu süre içinde Yalçın'a basına açıklama yapmama tavsiyesinde bulundu.

LİSANSI ÇIKARILDI



Siyah-beyazlıların sağ bek problemine çare olması için transfer ettiği Valentin Rosier'in lisansı çıkarıldı. Fransız oyuncunun evrakları dün TFF'ye bildirildi. Takımla beraber çalışmalara başlayan Rosier, Kartal'ın ligdeki ilk sınavı olan Denizlispor maçında forma giyebilecek.

TRANSFERİ İPTAL EDİLDİ



Beşiktaş'ta Mario Mandzukic transferi iptal edildi. 34 yaşındaki Hırvat golcü 2,5 milyon avro yıllık ücret, 3 milyon avro imza parasının yanı sıra iki senelik kontrat istedi. Siyah-beyazlı idareciler bu sayıları yüksek bulunca Mario Mandzukic transferinden vazgeçildi.

GHEZZAL TEPKİYE GELDİ



Beşiktaş, Leicester City'den Cezayirli sağ kanat Ghezzal'ı 1 yıllığına kiraladı. Sözleşmeye imza atan futbolcu, "Bu statta 3,5 yıl önce oynadım. Taraftar beni korkutmuştu. Şimdi ise stada bir an önce ayak basmak istiyorum" dedi. Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar, son sezonlarda gol ve asist katkısı vermekte zorlanan Ghezzal'ın transfer edilmesine tepki gösterdi. (Türkiye)

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