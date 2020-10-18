Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz devre arasında gidiyor!

Beşiktaş Yönetimi, sözleşmesi 2021 yazında bitecek Dorukhan Toköz için flaş bir karar aldı. Siyah-beyazlılar, sunulan teklifi kabul etmeyen orta saha oyuncusunu devre arasında satmayı düşünüyor.

Beşiktaş yönetimi, kendilerinin istediği şartlarda sözleşme yenilemeye yanaşmayan Dorukhan Toköz'ü devre arasında satma kararı aldı. Yapılan sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyen Dorukhan'ın, ezeli rakipleri gitmesini istemeyen yönetimin hedefi; milli oyuncuyu devre arasında yurt dışında bir takıma göndermek. Sezon başında Udinese'yi reddeden orta saha oyuncusunun, devre arasında da benzer bir teklifi reddedense kadro dışı kalması gündemde.

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