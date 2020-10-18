18 Ekim 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz devre arasında gidiyor!

Dorukhan devre arasında gidiyor!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.10.2020

Yönetimi, sözleşmesi 2021 yazında bitecek Dorukhan Toköz için flaş bir karar aldı. Siyah-beyazlılar, sunulan teklifi kabul etmeyen orta saha oyuncusunu devre arasında satmayı düşünüyor.

yönetimi, kendilerinin istediği şartlarda sözleşme yenilemeye yanaşmayan Dorukhan Toköz'ü devre arasında satma kararı aldı. Yapılan sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyen Dorukhan'ın, ezeli rakipleri gitmesini istemeyen yönetimin hedefi; milli oyuncuyu devre arasında yurt dışında bir takıma göndermek. Sezon başında Udinese'yi reddeden orta saha oyuncusunun, devre arasında da benzer bir teklifi reddedense kadro dışı kalması gündemde.

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