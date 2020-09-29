29 Eylül 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta sorun çok çözüm yok!

Beşiktaş'ta sorun çok çözüm yok!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.09.2020

Kartal'da dertler derya... Çıktığı 5 maçta 1 galibiyet alan Beşiktaş'ta dertlere çare bulunamadı. Gol atamayan ama çok gol yiyen siyah-beyazlılar adeta yere çakıldı.

Beşiktaş'ta işler iyi gitmiyor. Resmi maçlara karşılaşmasıyla başlayan Beşiktaş, 1 aylık süreçte oynadığı 5 resmi mücadelede sadece 1 galibiyet alabildi. 'in ilk haftasında deplasmanda 'u 3-1 yenen siyah beyazlılar, o maçta taraftarlarını umutlandırsa da daha sonrasında düşüşe geçti ve 3 resmi karşılaşmada galibiyet alamadı. İşte Beşiktaş'ta geçen sezonun bitiminden bu yana yaşananlar ve yapılamayanlar:

Sezon bitiminde , , , Elneny ve Ruiz gibi doğrudan onbir oynayan beş oyuncu takımdan ayrıldı. Welinton ile N'Sakala alınsa da birinci önceliği olan santrfor transferi en sona bırakıldı ve 60 gün bu bölgeye takviye yapılmadı. Aynı 60 gün içinde sağ bek de alınmadı ve PAOK maçında bu mevkide görev yapan Lens'in yaptığı 3 hata ile 3 gol yenilerek, idare etmenin bedeliyle Şampiyonlar Ligi rüyası sona erdi.

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Geçen sezonun en belirgin yetersizliklerinden biri olan kanat forvet transferi hiçbir şekilde yapılmadı. Kronik sakat olduğu açıklanan N'Koudou ile sezona başlandı. Sağ kanat yine Lens ve Boyd'a kalırken, alternatif olarak genç Atakan ve Töre alındı. Gönderilmek istenmesine rağmen her maçta şans bulan Lens, 105 dakika sahada kaldığı maçındaki yenilginin sorumlusu ilan edilerek kadro dışı bırakıldı.

Yüksek maaşları sebebiyle gönderilmek istenen Vida-Ljajic-Lens üçlüsüyle hiçbir şekilde uzlaşma sağlanamadı. Rio Ave karşılaşmasının sorumlusunun Lens olup kadro dışı bırakıldığı ortamda, genç forvetlerden Umut Nayir de kadro dışı bırakılan bir diğer isim oldu. Öte yandan mağlubiyetinin sorumlusu kabul edilen Vida'nın da kadro dışı bırakılıp bırakılmayacağı merakla bekliyor.

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Siyah beyazlılar, 3-1 kazandıkları Trabzonspor karşılaşması dahil, 5 resmi maçta da geçen sezonun son bölümündeki oyundan bir hayli uzakta kaldı. Trabzon'daki galibiyet kötü oyunun üstünü örtse de ve Rio Ave maçlarında yaşanan ve 'da doruğa çıkan oyundaki düşüş, fizik kondisyon çalışmalarını sorgulatmaya başladı. 'Rakibi küçümseme ve konsantrasyon eksikliği' siyahbeyazlılarda belki de en önemli sorunlardan bir tanesi.

(Fotomaç)

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