Beşiktaş'tan Bartosz Bereszynski hamlesi! Bartosz Bereszynski kimdir?
Sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül'ün eski takımı Fenerbahçe'ye transfer olması sonrası sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Nico Schira, sosyal medya hesabından siyah-beyazlıların Sampdoria forması giyen Bartosz Bereszynski için girişimlere başladığını yazdı. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...
Sezona istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş, transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala kadrosuna takviye yapmak için girişimlerini sürdürürken yeni bir isme yöneldi.
İtalyan basınında yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Sampdoria'nın 28 yaşındaki sağ beki Bartosz Bereszynski için temaslarda bulundu.
İtalya'nın ünlü gazetecisi Nicolo Schira sosyal medya hesabından Beşiktaş'ın Bereszynski için girişimlere başladığını duyurdu.
5 MİLYON EURO TALEP EDİLDİ
Sampdoria'nın oyuncu için 5 milyon Euro talep ettiği ve transferin olma ihtimalinin oldukça düşük olduğu belirtilen haberde, önümüzdeki günlerde sıcak gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.
Beşiktaş'ın futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği ve beklemeye geçtiği de kaydedildi.
Sampdoria'nın 2017 yılında 1,8 milyon Euro bonservis bedeliyle Legia Varşova'dan kadrosuna kattığı Polonyalı oyuncu, Serie A'da 101 maça çıkarken, 4 asist yaptı.
BARTOSZ BERESZYNSKI KİMDİR?
28 yaşında Polonyalı futbolcu Bereszynski, sağ bek ve stoper mevkiinde forma giyiyor.1.82 boyundaki oyuncu, 2017'de Legia Varşova'dan 2 milyon euro bonservis bedeliyle Sampdoria'ya transfer oldu. Polonyalı futbolcu Bartosz Bereszynski, bugüne kadar oynadığı kulüplerde 256 resmi maçta forma giydi.Ülkesinde Warta Poznan'da 27, Lech Poznan'da 17 kez oynayan Polonyalı yıldız; toplam 3 gol attı, 15 de asist yaptı.
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