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Vincent Aboubakar'ın sözleşmesinde çarpıcı detay! Sezon sonunda ayrılırsa...

Forvet transferi için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Porto forması giyen eski futbolcusu Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmıştı. Süper Lig'in 3. haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor karşısında ilk maçına çıkan Kamerunlu golcüyle imzalanan sözleşmenin detayları ortaya çıkarken, siyah-beyazlıların Aboubakar'ın sezon sonunda ayrılması takdirde önemli bir ücreti kasasına koyacağı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Giriş Tarihi: 28.09.2020 19:39 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 19:45
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Vincent Aboubakar'ın sözleşmesinde çarpıcı detay! Sezon sonunda ayrılırsa...

Süper Lig'e Trabzonspor galibiyetiyle giriş yapan Beşiktaş, Antalyaspor ve Konyaspor maçlarında aldığı sonuçlarla taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

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Vincent Aboubakar'ın sözleşmesinde çarpıcı detay! Sezon sonunda ayrılırsa...

UEFA Avrupa Ligi'nde de Rio Ave'ye elenen siyah-beyazlılar, ligdeki ilk 3 haftayı 4 puanla 11. sırada geçti.

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Vincent Aboubakar'ın sözleşmesinde çarpıcı detay! Sezon sonunda ayrılırsa...

Takımın daha iyiye gitmesi için net bir santrfor arayan Beşiktaş, çareyi eski yıldızı Vincent Aboubakar'da buldu.

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Vincent Aboubakar'ın sözleşmesinde çarpıcı detay! Sezon sonunda ayrılırsa...

Kamerunlu da ayağının tozuyla Konya'da ikinci devre sahaya çıktı.

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Vincent Aboubakar'ın sözleşmesinde çarpıcı detay! Sezon sonunda ayrılırsa...

Savunma başta olmak üzere tüm takım adeta dökülürken, Aboubakar sergilediği mücadeleyle takdir topladı.

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