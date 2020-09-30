Kalinic zorluyor

Beşiktaş’ın bonuslarla senelik 3 milyon euro teklif ettiği forvet Kalinic “Banka teminatlı 3 milyon euro garanti” parada ısrar edince iş tıkandı.

Siyah-Beyazlıların uzun süredir transferi için uğraştığı Nikola Kalinic'te işler bir türlü rayına oturmuyor. Yapılan görüşmelerin ardından taraflar prensipte anlaşmaya varırken, iş imza aşamasına geldiğinde ise rakam konusu bir türlü çözüme kavuşturulamıyor. Beşiktaş yönetiminin en son bonuslarla birlikte senelik 3 milyon euro'luk teklif yaptığı Hırvat forvet, bu kez yeni bir talepte daha bulundu. Hırvatistan'ın Dnevno gazetesi, "Kalinic, Beşiktaş'a gitmek için senelik 3 milyon euro garanti para istiyor. Maaşının da banka teminatı altında olmasını, zamanı geldiğinden teminat olarak bankada tutulacak parayı çekmek istiyor" diye yazdı. Kalinic'in böylesine zor şartlar istemesinin nedeninin Beşiktaş'ın içinde bulunduğu ekonomik şartlar olduğu, hatta vatandaşı Vida ile yaptığı görüşmenin de bunda etkisinin olduğu ifade edildi.

ROMA'DAN GERİ ADIM

Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın Roma'ya transferi askıya alındı. G.Saray'dan Marcao'yu da izleyen İtalyan ekibinin yöneticileri ilk etapta herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecekleri ve kendileri için oldukça uygun şartlarda alınacağı için Vida ile ilgilendiler. Ancak Vida'nın son performansı üzerine Roma teklifini geri çekti. Beşiktaş'a da, "Dünya Kupası'nda final oynayan Vida ile sahadaki Vida'nın aynı oyuncu olduğuna inanmak zor" cevabı verildi.

431 MAÇ 150 GOL

Kalinic geçen sezon Roma'ya kiralandı. Ancak Serie A'da da 15 maçta forma şansı bulabildi. 5 gol atıp, 1 asist yaptı. Kariyeri boyunca 431 karşılaşmaya çıkan Kalinic, 150 gol attı, 46 gol pası verdi. Hırvatistan Milli Takımı ile 42 maça çıktı.

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