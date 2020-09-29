Beşiktaş'ta gelen gideni arattı

Caner ve Gönül ile yollarını ayıran, Roco ile devam etmeme kararı alan Beşiktaş'ta Ruiz de sezon bitmeden ayrıldı.

Caner ve Gönül ile yollarını ayıran, Roco ile devam etmeme kararı alan Beşiktaş'ta Ruiz de sezon bitmeden ayrıldı. Sol beke N'Sakala, stopere Welinton transfer edildi; ayrıca Montero da kadroya katıldı. Sergen Yalçın, savunmanın göbeğinde Vida ile Welinton'u görevlendirdi. Ancak gidenlerin yerine forma giyenler beklentilerin uzağında kaldı.

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