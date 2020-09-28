28 Eylül 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta defans sorunu! Son 26 sezonun en kötüsü...

Savunma çöktü! 26 sezonun en kötüsü...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.09.2020

Süper Lig'de sezona galibiyetiyle başladıktan sonra son 2 maçından yalnızca 1 puan çıkarabilen Beşiktaş, özellikle defans hattında büyük sıkıntılar yaşıyor. Geride kalan 3 haftada siyah-beyazlılar kalesinde 6 gol gördü. Kara Kartal, 1994-1995'den bu yana en kötü savunma performansıyla sezona başladı. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Süper Lig'in 3. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-1 mağlup olan Beşiktaş, savunmasında güven vermedi.

Ligdeki 3 maçta da kalesini gole kapatamayan siyah-beyazlı ekip, rakiplerinin 6 golüne engel olamadı.

Beşiktaş, 34 hafta olarak oynanmaya başlanan 1994-1995 sezonundan bu yana 3. haftalar itibarıyla en kötü savunmayla lige başladı. 1994-1995'in ilk 3 maçında kalesinde 2 gol gören siyah-beyazlı ekip, 1996-1997, 2004-2005 ve 2018-2019'un 3 haftalık bölümlerinde rakiplerinin beşer golünü önleyememişti.

Siyah-beyazlı ekip, diğer 22 sezonda ise bir ve 4 arasında gol yemişti.

5 MAÇTA DA GOL YEDİ

Beşiktaş, bu sezonki 5 resmi maçında da kalesini gole kapatamadı.

Avrupa kupalarındaki 2 karşılaşmasında rakiplerinin gollerine engel olamayan siyah-beyazlı ekip, ligdeki 3 maçı da gol yiyerek tamamladı.

GOL YEME ORANI YÜKSELDİ

Beşiktaş, teknik direktör 'la devam ettiği yeni sezonda savunmada önemli sorunlar yaşıyor.

Siyah-beyazlı ekip, geçen sezonun 20. haftasında göreve gelen Yalçın yönetimindeki 15 maçlık bölümü 14 gol yiyerek tamamladı. Beşiktaş, söz konusu dönemde 0,9 gol yeme ortalamasıyla başarılı bir görüntü sergiledi.

Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde bu sezonki 5 resmi maçında ise kalesinde 10 gol gördü ve ortalamanın 2'ye çıkmasını engelleyemedi.

SAVUNMA DEĞİŞTİ

Siyah-beyazlı takım, geçen sezon kadrosunda bulunan tecrübeli oyuncular ve ile yollarını ayırdı.

Enzo Roco ile de devam etmeme kararı alan Beşiktaş'ta Victor Ruiz sezon bitmeden ayrıldı.

Beşiktaş, bu sezon sol beke Aytemiz Alanyaspor'dan Fabrice N'Sakala'yı, stoper pozisyonuna da aynı takımdan Welinton'u transfer etti. Kulüp ayrıca Francisco Montero'yu kadrosuna kattı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, savunmanın göbeğinde ağırlıklı olarak Domagoj Vida ile Welinton'u görevlendirdi. Vida, özellikle İttifak Holding Konyaspor maçındaki performansıyla eleştirilere maruz kaldı.

İKİNCİ YARIDA SAVUNMASI DAHA DA DÜŞÜYOR

Siyah-beyazlı takım, bu sezonki 5 maçın ikinci yarısında daha kötü savunma yaptı.

Beşiktaş, söz konusu karşılaşmalarda yediği 10 golün 6'sını ikinci yarılarda kalesinde görürken, bu gollerin 4'ü ise son 10 dakikalarda geldi.

Ligde 'dan 86. dakikada gol yiyen Beşiktaş, Fraport TAV 'un 85. dakikadaki golüne de engel olamadı. Ağır bir yenilgi aldığı İttifak Holding Konyaspor'un bir golünü de 84. dakikada kalesinde gören siyah-beyazlı ekip, Avrupa Ligi'nde ise 'nin 85. dakikada gol sevincine tanık oldu.

Beşiktaş, ikinci yarılardaki diğer golleri ise 78 ve 63. dakikalarda İttifak Holding Konyaspor'dan yedi.

BU SEZONKİ MAÇLAR

Beşiktaş'ın bu sezon çıktığı 5 resmi maç ve skorları şöyle:

TarihOrganizasyonMaçSkor
25.08.2020UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleriPAOK - Beşiktaş3 - 1
13.09.2020Süper LigTrabzonspor - Beşiktaş1 - 3
19.09.2020Süper LigBeşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor1 - 1
24.09.2020UEFA Avrupa Ligi elemeleriBeşiktaş - Rio Ave1 - 1 (Penaltılar: 2-4)
27.09.2020Süper Ligİttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş4 - 1
Konyaspor 4-1 Beşiktaş | MAÇ SONUCU

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş için flaş sözler! Futbolu yerlerde sürünüyor Beşiktaş için flaş sözler! "Futbolu yerlerde sürünüyor"
Tek güzellik Aboubakar Tek güzellik Aboubakar
Töre 4.5 yıl sonra Töre 4.5 yıl sonra
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör