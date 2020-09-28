Beşiktaş'ta defans sorunu! Son 26 sezonun en kötüsü...
Süper Lig'de sezona Trabzonspor galibiyetiyle başladıktan sonra son 2 maçından yalnızca 1 puan çıkarabilen Beşiktaş, özellikle defans hattında büyük sıkıntılar yaşıyor. Geride kalan 3 haftada siyah-beyazlılar kalesinde 6 gol gördü. Kara Kartal, 1994-1995'den bu yana en kötü savunma performansıyla sezona başladı. | Son dakika Beşiktaş haberleri
Süper Lig'in 3. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-1 mağlup olan Beşiktaş, savunmasında güven vermedi.
Ligdeki 3 maçta da kalesini gole kapatamayan siyah-beyazlı ekip, rakiplerinin 6 golüne engel olamadı.
Beşiktaş, 34 hafta olarak oynanmaya başlanan 1994-1995 sezonundan bu yana 3. haftalar itibarıyla en kötü savunmayla lige başladı. 1994-1995'in ilk 3 maçında kalesinde 2 gol gören siyah-beyazlı ekip, 1996-1997, 2004-2005 ve 2018-2019'un 3 haftalık bölümlerinde rakiplerinin beşer golünü önleyememişti.
Siyah-beyazlı ekip, diğer 22 sezonda ise bir ve 4 arasında gol yemişti.
5 MAÇTA DA GOL YEDİ
Beşiktaş, bu sezonki 5 resmi maçında da kalesini gole kapatamadı.
Avrupa kupalarındaki 2 karşılaşmasında rakiplerinin gollerine engel olamayan siyah-beyazlı ekip, ligdeki 3 maçı da gol yiyerek tamamladı.
GOL YEME ORANI YÜKSELDİ
Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'la devam ettiği yeni sezonda savunmada önemli sorunlar yaşıyor.
Siyah-beyazlı ekip, geçen sezonun 20. haftasında göreve gelen Yalçın yönetimindeki 15 maçlık bölümü 14 gol yiyerek tamamladı. Beşiktaş, söz konusu dönemde 0,9 gol yeme ortalamasıyla başarılı bir görüntü sergiledi.
Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde bu sezonki 5 resmi maçında ise kalesinde 10 gol gördü ve ortalamanın 2'ye çıkmasını engelleyemedi.
SAVUNMA DEĞİŞTİ
Siyah-beyazlı takım, geçen sezon kadrosunda bulunan tecrübeli oyuncular Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile yollarını ayırdı.
Enzo Roco ile de devam etmeme kararı alan Beşiktaş'ta Victor Ruiz sezon bitmeden ayrıldı.
Beşiktaş, bu sezon sol beke Aytemiz Alanyaspor'dan Fabrice N'Sakala'yı, stoper pozisyonuna da aynı takımdan Welinton'u transfer etti. Kulüp ayrıca Francisco Montero'yu kadrosuna kattı.
Teknik direktör Sergen Yalçın, savunmanın göbeğinde ağırlıklı olarak Domagoj Vida ile Welinton'u görevlendirdi. Vida, özellikle İttifak Holding Konyaspor maçındaki performansıyla eleştirilere maruz kaldı.
İKİNCİ YARIDA SAVUNMASI DAHA DA DÜŞÜYOR
Siyah-beyazlı takım, bu sezonki 5 maçın ikinci yarısında daha kötü savunma yaptı.
Beşiktaş, söz konusu karşılaşmalarda yediği 10 golün 6'sını ikinci yarılarda kalesinde görürken, bu gollerin 4'ü ise son 10 dakikalarda geldi.
Ligde Trabzonspor'dan 86. dakikada gol yiyen Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor'un 85. dakikadaki golüne de engel olamadı. Ağır bir yenilgi aldığı İttifak Holding Konyaspor'un bir golünü de 84. dakikada kalesinde gören siyah-beyazlı ekip, Avrupa Ligi'nde ise Rio Ave'nin 85. dakikada gol sevincine tanık oldu.
Beşiktaş, ikinci yarılardaki diğer golleri ise 78 ve 63. dakikalarda İttifak Holding Konyaspor'dan yedi.
BU SEZONKİ MAÇLAR
Beşiktaş'ın bu sezon çıktığı 5 resmi maç ve skorları şöyle:
|Tarih
|Organizasyon
|Maç
|Skor
|25.08.2020
|UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri
|PAOK - Beşiktaş
|3 - 1
|13.09.2020
|Süper Lig
|Trabzonspor - Beşiktaş
|1 - 3
|19.09.2020
|Süper Lig
|Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor
|1 - 1
|24.09.2020
|UEFA Avrupa Ligi elemeleri
|Beşiktaş - Rio Ave
|1 - 1 (Penaltılar: 2-4)
|27.09.2020
|Süper Lig
|İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş
|4 - 1
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